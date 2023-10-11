Силы обороны уничтожили "Урал" с 30 рашистами
15:17 11 октября Киев, Украина
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский
, рассказал об успешной операции на Бахмутском направлении.
По его информации, Силы обороны уничтожили грузовик «Урал» с 30 российскими захватчиками, также поразили САУ 2С7 «Пион» и еще три автомобиля.
«Бахмутское направление. Горячий участок фронта. Работает группа "Асгард" подразделения "Очи" 120-го ОРБ во взаимодействии с группой "Шарк" 28-й ОМБр, начальником службы радиоэлектронной борьбы и киберборьбы 28-й ОМБр", - говорится в сообщении.
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