Силы обороны уничтожили "Урал" с 30 рашистами

15:17 11 октября Киев, Украина

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский , рассказал об успешной операции на Бахмутском направлении.

По его информации, Силы обороны уничтожили грузовик «Урал» с 30 российскими захватчиками, также поразили САУ 2С7 «Пион» и еще три автомобиля.