Силы обороны Украины отбили атаки противника в районах 13 населенных пунктов

За сутки украинские войска поразили десятки районов сосредоточения оккупантов, их пункты управления и позиции войск.
Об этом сообщает сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook
Об этом сообщает сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook
На Северском направлении обстрелам из минометов и ствольной артиллерии подверглись районы Сеньковки Черниговской области и Кучеровки, Александровки и Покровки в Сумской области.
На Слобожанском направлении обстреляны районы 19 населенных пунктов. Среди них – Сосновка, Зеленое, Волчанск, Хатнее, Красное, Лопань, Красное Первое и Двуречная Харьковской области.
На Купянском направлении огневому поражению подверглись районы Ольшаной, Орлянки и Кисловки на Харьковщине и Новоселовского и Стельмаховки Луганской области.
На Лиманском направлении под огневое воздействие попали Макеевка, Невское и Червонопоповка на Луганщине и Терны и Серебрянка Донецкой области.
На Бахмутском направлении обстрелы фиксировались в районах Яковлевки, Белогоровки, Соледара, Бахмута, Клещеевки, Белой Горы, Спирного, Дружбы и Парасковиевки Донецкой области.
На Авдеевском направлении обстреляны Авдеевка, Веселое, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Первомайское в Донецкой области.
На Новопавловском направлении под вражеский огонь снова попали Временка, Великая Новоселка и Угледар Донецкой области.
На Запорожском направлении враг обстрелял районы 22 населенных пунктов. Среди них – Вольное Поле и Новополье в Донецкой области и Ольговское, Железнодорожное, Малая Токмачка, Гуляйполе, Степное, Щербаки и Белогорье Запорожской области.
На Херсонском направлении от российских артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура 12 населенных пунктов. В частности – Антоновка, Веселое, Республиканец, Днепровское, Дудчаны, Мыловое, Золотая Балка и Херсон. Пострадали мирные люди.
Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения противника, а также 4 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.
Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 3 пункта управления, 2 позиции российских ракетных войск и артиллерии и 8 районов сосредоточения живой силы оккупантов.
На Слобожанском направлении обстреляны районы 19 населенных пунктов. Среди них – Сосновка, Зеленое, Волчанск, Хатнее, Красное, Лопань, Красное Первое и Двуречная Харьковской области.
На Купянском направлении огневому поражению подверглись районы Ольшаной, Орлянки и Кисловки на Харьковщине и Новоселовского и Стельмаховки Луганской области.
На Лиманском направлении под огневое воздействие попали Макеевка, Невское и Червонопоповка на Луганщине и Терны и Серебрянка Донецкой области.
На Бахмутском направлении обстрелы фиксировались в районах Яковлевки, Белогоровки, Соледара, Бахмута, Клещеевки, Белой Горы, Спирного, Дружбы и Парасковиевки Донецкой области.
На Авдеевском направлении обстреляны Авдеевка, Веселое, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Первомайское в Донецкой области.
На Новопавловском направлении под вражеский огонь снова попали Временка, Великая Новоселка и Угледар Донецкой области.
На Запорожском направлении враг обстрелял районы 22 населенных пунктов. Среди них – Вольное Поле и Новополье в Донецкой области и Ольговское, Железнодорожное, Малая Токмачка, Гуляйполе, Степное, Щербаки и Белогорье Запорожской области.
На Херсонском направлении от российских артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура 12 населенных пунктов. В частности – Антоновка, Веселое, Республиканец, Днепровское, Дудчаны, Мыловое, Золотая Балка и Херсон. Пострадали мирные люди.
Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения противника, а также 4 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.
Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 3 пункта управления, 2 позиции российских ракетных войск и артиллерии и 8 районов сосредоточения живой силы оккупантов.
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