Силы обороны Украины отбили атаки противника в районах 13 населенных пунктов

08:25 11 января Киев, Украина

За сутки украинские войска поразили десятки районов сосредоточения оккупантов, их пункты управления и позиции войск.



Об этом сообщает сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

"За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области , Стельмаховка – Луганской и Спирное, Роздоловка, Веселое, Бахмут, Клищеевка, Майорск, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Пречистовка в Донецкой области. В то же время противник нанес 6 ракетных и 16 авиационных ударов. Осуществил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Харьковской, Донецкой и Херсонской областей.



На всей территории Украины остается опасность вражеских авиационных и ракетных ударов. Призываем при сигналах воздушной тревоги идти в укрытие".

На Северском направлении обстрелам из минометов и ствольной артиллерии подверглись районы Сеньковки Черниговской области и Кучеровки, Александровки и Покровки в Сумской области.



На Слобожанском направлении обстреляны районы 19 населенных пунктов. Среди них – Сосновка, Зеленое, Волчанск, Хатнее, Красное, Лопань, Красное Первое и Двуречная Харьковской области.



На Купянском направлении огневому поражению подверглись районы Ольшаной, Орлянки и Кисловки на Харьковщине и Новоселовского и Стельмаховки Луганской области.



На Лиманском направлении под огневое воздействие попали Макеевка, Невское и Червонопоповка на Луганщине и Терны и Серебрянка Донецкой области.



На Бахмутском направлении обстрелы фиксировались в районах Яковлевки, Белогоровки, Соледара, Бахмута, Клещеевки, Белой Горы, Спирного, Дружбы и Парасковиевки Донецкой области.



На Авдеевском направлении обстреляны Авдеевка, Веселое, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Первомайское в Донецкой области.



На Новопавловском направлении под вражеский огонь снова попали Временка, Великая Новоселка и Угледар Донецкой области.



На Запорожском направлении враг обстрелял районы 22 населенных пунктов. Среди них – Вольное Поле и Новополье в Донецкой области и Ольговское, Железнодорожное, Малая Токмачка, Гуляйполе, Степное, Щербаки и Белогорье Запорожской области.



На Херсонском направлении от российских артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура 12 населенных пунктов. В частности – Антоновка, Веселое, Республиканец, Днепровское, Дудчаны, Мыловое, Золотая Балка и Херсон. Пострадали мирные люди.



Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения противника, а также 4 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.



Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 3 пункта управления, 2 позиции российских ракетных войск и артиллерии и 8 районов сосредоточения живой силы оккупантов.