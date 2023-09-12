Силы обороны Украины нанесли удар по базе вражеских беспилотников

12:51 12 сентября Киев, Украина

Силы обороны Украины ударили по пункту базирования вражеских беспилотников Zala и "Ланцет" в Донецкой области.



Сообщение об этом появилось в социальных сетях, представленное центром стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.

"Утром 11.09.2023 Вооруженные силы Украины успешно нанесли удар по базе БПЛА оккупантов во временно оккупированном поселке Луганское Донецкой области", - говорится в сообщении.



Детали самой операции, включая используемое оружие и эффективность определенного подразделения, не были указаны в сообщении.