Силы обороны Украины нанесли удар по базе вражеских беспилотников

Силы обороны Украины ударили по пункту базирования вражеских беспилотников Zala и "Ланцет" в Донецкой области.
Сообщение об этом появилось в социальных сетях, представленное центром стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.
Сообщение об этом появилось в социальных сетях, представленное центром стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.
Детали самой операции, включая используемое оружие и эффективность определенного подразделения, не были указаны в сообщении.
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