Силы обороны перехватили инициативу и продвигаются под Бахмутом
12:40 30 июня Киев, Украина
Вооруженные силы Украины перехватили стратегическую инициативу и продвигаются вблизи Бахмута
Донецкой области, заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр
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"Украинские Силы обороны уверенно двигаются по флангам вокруг Бахмута. Впрочем, оккупанты подтянули в район большое количество сил", — сказала она и заметила, что противник имеет преимущество по количеству людей и оружия.
"В сам город мы не заходили. Но мы продолжаем контролировать юго-западные окраины Бахмута. Однако основные бои сейчас идут вокруг. Можно говорить о том, что наступление идет на нескольких направлениях. Это не только фланги, а гораздо более широкий фронт", — сказала Анна Маляр.
Что касается юга Украины, то там Силы обороны Украины продвигаются с "разным успехом".
По словам заместителя министра обороны Украины, "в этом районе происходит выравнивание линии фронта для того, чтобы занять и закрепиться на нужных рубежах.
"Где-то бывают дни, когда это более одного километра, где-то бывает меньше, по-разному", - добавила Анна Маляр.
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