Силы обороны перехватили инициативу и продвигаются под Бахмутом

12:40 30 июня Киев, Украина

Вооруженные силы Украины перехватили стратегическую инициативу и продвигаются вблизи Бахмута Донецкой области, заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр

"Украинские Силы обороны уверенно двигаются по флангам вокруг Бахмута. Впрочем, оккупанты подтянули в район большое количество сил", — сказала она и заметила, что противник имеет преимущество по количеству людей и оружия.

"В сам город мы не заходили. Но мы продолжаем контролировать юго-западные окраины Бахмута. Однако основные бои сейчас идут вокруг. Можно говорить о том, что наступление идет на нескольких направлениях. Это не только фланги, а гораздо более широкий фронт", — сказала Анна Маляр.

Что касается юга Украины, то там Силы обороны Украины продвигаются с "разным успехом".



По словам заместителя министра обороны Украины, "в этом районе происходит выравнивание линии фронта для того, чтобы занять и закрепиться на нужных рубежах.