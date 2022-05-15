Силовые ведомства Азербайджана проведут АТО в Карабахе

13:19 13 декабря Киев, Украина

Война в Нагорном Карабахе может прекращаться только на бумаге. В сердцах воинов с обеих сторон границы остается желание мести. О результатах боевых столкновений сообщило сегодня, 13 декабря, МИД Азербайджана.

Министерство обороны и Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана обвинили армянских военных в провокациях. Из-за этого в Нагорном Карабахе началась антитерритористическая операция (АТО).

"С 26 ноября армянские военные, не покинувшие регион в соответствии с трехсторонним заявлением президентов Азербайджана и РФ, а также премьера Армении, наоборот, создали боевые позиции и в последние дни осуществили ряд провокаций и терактов против азербайджанских военных и гражданских лиц", – говорится в заявлении Минобороны и СГБ.

В частности, утверждается, что 26 ноября армянские военные атаковали позиции ВС Азербайджана в селе Шур Ходжавендского района – в результате погибли трое азербайджанских военных, еще двое получили ранения.

Кроме этого, говорится в заявлении, 8 декабря была "осуществлена провокация" близ поселка Гадруд Ходжавендского района, в результате чего погиб еще один азербайджанский военный, а также тяжелое ранение получил сотрудник компании сотовой связи Azercell.

"На основании этого, СГБ Азербайджана вынуждена была провести антитерритористическую операцию в этом районе", – говорится в заявлении.

Между тем пресс-служба МИД Армении заявляет, что военные Азербайджана предприняли новые попытки нападений на села Большой Шен и Старый Шен Гадрутского района в Карабахе.

"11 декабря в 20:40 силы спецназа ВС Азербайджана предприняли атаку на села Старый Таглар и Хцаберд Гадрутского района на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских сил, воспользовавшись тем обстоятельством, что на данном участке не размещены российские миротворческие силы. Аналогичные провокационные действия ВС Азербайджана продолжились также сегодня в направлении населенных пунктов Большой Шен и Старый Шен Гадрутского района", – говорится в сообщении.

Накануне в Карабахе заявили о наступлении Азербайджана. Утверждалось, что военные этой страны атаковали два населенных пункта, которые не переходили под контроль Баку.

Позже в Минобороны России заявили о первом случае нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Утром 13 декабря стало известно, что президент Армении Армен Саркисян требует созвать внеочередное заседание парламента в связи с событиями в Нагорном Карабахе.