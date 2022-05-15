Силовые ведомства Азербайджана проведут АТО в Карабахе

Война в Нагорном Карабахе может прекращаться только на бумаге. В сердцах воинов с обеих сторон границы остается желание мести. О результатах боевых столкновений сообщило сегодня, 13 декабря, МИД Азербайджана.
Министерство обороны и Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана обвинили армянских военных в провокациях. Из-за этого в Нагорном Карабахе началась антитерритористическая операция (АТО).
В частности, утверждается, что 26 ноября армянские военные атаковали позиции ВС Азербайджана в селе Шур Ходжавендского района – в результате погибли трое азербайджанских военных, еще двое получили ранения.
Кроме этого, говорится в заявлении, 8 декабря была "осуществлена провокация" близ поселка Гадруд Ходжавендского района, в результате чего погиб еще один азербайджанский военный, а также тяжелое ранение получил сотрудник компании сотовой связи Azercell.
Между тем пресс-служба МИД Армении заявляет, что военные Азербайджана предприняли новые попытки нападений на села Большой Шен и Старый Шен Гадрутского района в Карабахе.
Накануне в Карабахе заявили о наступлении Азербайджана. Утверждалось, что военные этой страны атаковали два населенных пункта, которые не переходили под контроль Баку.
Позже в Минобороны России заявили о первом случае нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.
Утром 13 декабря стало известно, что президент Армении Армен Саркисян требует созвать внеочередное заседание парламента в связи с событиями в Нагорном Карабахе.
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