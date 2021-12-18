Силовики оценили положение на украинской границе с Беларусью

Главы силовых ведомств страны под руководством секретаря СНБО Алексея Данилова провели экстренное совещание в Луцке. Основной темой встречи стала охрана украинских границ от наплыва мигрантов со стороны Беларуси.
Алексей Данилов призвал глав ведомств максимально подготовиться к различного рода сценариям развития событий. На что глава СБУ Иван Баканов ответил, что польский сценарий на украинской границе маловероятен.
В свою очередь министр МВД Денис Монастырский рассказал, что на сегодняшний день украинские границы усилены всеми структурами МВД, а также ВСУ и территориальной обороной.
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