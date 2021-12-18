Силовики оценили положение на украинской границе с Беларусью

13:12 15 Ноябрь Киев, Украина

Главы силовых ведомств страны под руководством секретаря СНБО Алексея Данилова провели экстренное совещание в Луцке. Основной темой встречи стала охрана украинских границ от наплыва мигрантов со стороны Беларуси.



Алексей Данилов призвал глав ведомств максимально подготовиться к различного рода сценариям развития событий. На что глава Алексей Данилов призвал глав ведомств максимально подготовиться к различного рода сценариям развития событий. На что глава СБУ Иван Баканов ответил, что польский сценарий на украинской границе маловероятен.