Силами ВСУ освобождено 934 населенных пункта

08:41 21 апреля Киев, Украина

От российских оккупантов освобождены 934 населенных пункта. Продолжается возвращение к нормальной жизни освобожденных городов и громад Украины.



Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.



"Освобождены уже 934 населенных пункта. Полиция возобновила работу в 435 населенных пунктах. Местное самоуправление заработало в 431 громаде. Работа гуманитарных штабов начата в 361 населенном пункте", - отметил президент.



Также постепенно восстанавливают доступ людей к медицинским и образовательным услугам, к органам социальной защиты, восстанавливают автомобильное сообщение, поставки электричества, газа, воды.