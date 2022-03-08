Силами СБУ обезврежены диверсионные группы и агенты спецслужб РФ на Украине

13:19 06 Март Киев, Украина

Сотрудниками Службы безопасности Украины непрерывно выявляются и обезвреживаются диверсионные группы и агенты российских спецслужб во всех регионах Украины.



Враг пытается «расконсервировать» бывших военных на нашей территории и привлечь их как к открытой, так и к подпольной войне против Украины.



Собрали для вас самую свежую подборку:



В Донецкой области:



Задержана вражеская ДРГ. В Украину они прибыли за день до полномасштабного вторжения из временно аннексированного Крыма. Они должны были разведать блокпосты и пункты дислокации украинских военных, а также совершить диверсии и подготовить плацдарм для дальнейшей зачистки основными силами РФ.



Во время задержания вражеские разведчики оказывали вооруженное сопротивление силам ВСУ и



В Харьковской области:



СБУ схватила корректировщика огня, который передавал вражеским спецслужбам информацию о расположении военных складов и объектов критической инфраструктуры.



Агент цинично наводил русскую реактивную артиллерию на жилые кварталы города. В результате этих действий была разрушена инфраструктура и повлекло за собой потери среди мирного населения.



В Закарпатской области:



СБУ разоблачила агента ФСБ РФ, который с первого дня войны в Украине собирал данные о настроениях жителей западной Украины и их отношении к России на фоне войны.



Вражеского шпиона задержали в одном из населенных пунктов Закарпатья. Враг пытается «расконсервировать» бывших военных на нашей территории и привлечь их как к открытой, так и к подпольной войне против Украины.Собрали для вас самую свежую подборку:Задержана вражеская ДРГ. В Украину они прибыли за день до полномасштабного вторжения из временно аннексированного Крыма. Они должны были разведать блокпосты и пункты дислокации украинских военных, а также совершить диверсии и подготовить плацдарм для дальнейшей зачистки основными силами РФ.Во время задержания вражеские разведчики оказывали вооруженное сопротивление силам ВСУ и СБУ . Их все были задержаны. В ходе допроса они предоставили важные свидетельства о вооруженной агрессии против Украины.СБУ схватила корректировщика огня, который передавал вражеским спецслужбам информацию о расположении военных складов и объектов критической инфраструктуры.Агент цинично наводил русскую реактивную артиллерию на жилые кварталы города. В результате этих действий была разрушена инфраструктура и повлекло за собой потери среди мирного населения.СБУ разоблачила агента ФСБ РФ, который с первого дня войны в Украине собирал данные о настроениях жителей западной Украины и их отношении к России на фоне войны.Вражеского шпиона задержали в одном из населенных пунктов Закарпатья.



В Днепре:



СБУ задержала еще двух жителей Днепра, выступавших за поддержку «русского мира».



По полученной информации, один из поклонников оккупанта фотографировал военные объекты Вооруженных сил Украины. В его ноутбуке обнаружена план-схема Оперативного командования «Восток» ВСУ.



Другой – собирал данные о местоположениях блок-постов в Днепре. Полученную информацию он передавал кураторам через метки на карте Google о местах нахождения блок-постов.



В Киеве:



Задержаны два брата - пропагандисты, имеющие пророссийские и пробелорусские взгляды. Есть данные, свидетельствующие об их тесном сотрудничестве со спецслужбами РФ и РБ.



Цель оккупантов - расшатать внутреннюю обстановку в стране и создать «нужную информационную картинку» для России и Белоруссии. Пока их картинка – это вид из-за решетки украинского изолятора.