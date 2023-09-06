09:44 05 сентября Киев, Украина





Об этом сообщает CNN.



На очередной пресс-конференции в Министерстве иностранных дел Китая заявили, что Ли, второй по рангу лидер Китая, будет присутствовать на саммите в субботу и воскресенье. Спикер министерства Мао Нин уклонился от ответа на вопрос журналиста о причине отсутствия Си. МИД Китая официально подтвердил, что лидер страны Си Цзиньпин впервые пропустит саммит G20. Вместо него в Индию в Нью-Дели отправится премьер-министр КНР Ли Цянь.Об этом сообщает CNN.На очередной пресс-конференции в Министерстве иностранных дел Китая заявили, что Ли, второй по рангу лидер Китая, будет присутствовать на саммите в субботу и воскресенье. Спикер министерства Мао Нин уклонился от ответа на вопрос журналиста о причине отсутствия Си.

"Группа 20 является основным форумом международного экономического сотрудничества, и Китай всегда придавал большое значение соответствующей деятельности и активно участвовал в ней", — сказал Мао, не затрагивая сути вопроса.

Отсутствие Си на саммите G20 происходит на фоне напряженности в отношениях между Китаем и Индией, принимающей саммит, отмечает CNN. В частности, речь идет о напряженности из-за спорной границы и росте связей Нью-Дели с Соединенными Штатами.



Неявка высшего руководителя Китая на саммит — беспрецедентная с момента проведения первого подобного саммита в 2008 году — скорее всего, будет воспринята как пренебрежение к Индии, впервые принимающей группу мировых лидеров, отметили журналисты.



Вопрос об участии Си во встрече впервые возник на прошлой неделе, когда агентство Reuters сообщило, что китайский лидер, вероятно, ее пропустит. Тогда агентство ссылалось на двух неназванных индийских дипломатов.



При этом даже во время пандемии коронавируса Си участвовал в заседаниях в 2020 и 2021 годах по видеосвязи.