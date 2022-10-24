Си Цзиньпин переизбран генсеком Компартии Китая на третий срок

08:03 24 октября Киев, Украина

Си Цзиньпин официально переизбран на третий срок на пост генсека Компартии Китая. Кроме того, четверо из семи членов Политбюро заменены на новых.

Хотя XX съезд КПК завершил свою работу 22 октября, главная интрига — кто войдет в состав высшего руководящего органа партии — всегда проясняется только на следующий день после съезда. Первое пленарное заседание Центрального комитета Компартии Китая 20-го созыва прошло 23 октября за закрытыми дверями. Только в 12.00 по пекинскому времени, с небольшой задержкой, миру были объявлены имена ключевых лидеров партии.

23 октября к китайским и зарубежным журналистам наконец вышли семь человек в красных галстуках, которые теперь руководят Китаем: сам Си Цзиньпин, глава парткома Шанхая Ли Цян, секретарь Центральной комиссии ЦК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи, руководитель секретариата ЦК Ван Хунин, глава парткома Пекина Цай Ци, глава Канцелярии ЦК Дин Сюэсян и глава парткома провинции Гуандун Ли Си. Си Цзиньпин был в третий раз избран генсеком ЦК Компартии и председателем Центрального военного совета КПК.

«Все соперники Си, потенциальные и настоящие, были вытеснены из Постоянного комитета Политбюро, и их место заняли его сторонники. Новое Политбюро является решительным заявлением о доминировании Си над партией», — пишет Reuters.

Однако не все были рады его переизбранию. Си Цзиньпин взял курс на построение режима своей личной власти и в 2018-м году отменил порог в два срока на посту генсека, фактически совершив переворот. Теперь он окончательно утвердился как несменяемый правитель Китая, а его идеи официально стали основополагающими для государственной идеологии. Также Си Цзиньпин является сторонником агрессивной политики в отношении Тайваня.



22 октября из зала вывели под давлением бывшего генсека Ху Цзиньтао, который был противником третьего срока Си. Официальная версия гласит, что ему якобы стало плохо, но на видео ясно видно, что он не хотел покидать зал добровольно.

Вывод престарелого экс-лидера Китая из зала под камеры иностранных журналистов — это открытое унижение, на которое решился Си ради того, чтобы наказать за нелояльность.



О возможности избрания Си на третий срок стало известно в ноябре 2021 года, когда КПК выпустила резолюцию, где отражена «ключевая позиция товарища Си в Центральном комитете в частности и в Коммунистической партии в целом». Это третья историческая резолюция Коммунистической партии Китая, принятая за последние 100 лет. Подобные резолюции утверждали лишь основатель правящей партии Мао Цзэдун в 1945 году и Дэн Сяопин в 1981-м.