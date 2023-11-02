Швейцарская корпорация Nestle внесена в список международных спонсоров войны

11:50 02 ноября Киев, Украина

Несмотря на российскую агрессию, Nestle продолжает работать в россии и поставлять товары агрессору. Это и стало основанием для внесения компании в перечень международных спонсоров войны Нацагентством по предотвращению коррупции (НАПК).
 
Об этом сообщает НАПК.
«Швейцарская корпорация Nestle является одним из крупнейших производителей продуктов питания в мире, ведет бизнес в 187 странах мира. Несмотря на российскую агрессию, Nestle продолжает работать в рф, поставлять товары агрессору и расширять свою российскую производственную базу», - отметили в агентстве.
В НАПК напомнили о том, что Nestle производит растворимый кофе, минеральные воды, шоколад, мороженое, молочные продукты, детское питание, корм для домашних животных и другие товары. Во всем мире в линию продукции компании входит более 2000 брендов – от легендарных и всемирно известных до популярных локальных торговых марок. Основные торговые марки: KitKat, Nescafé, Nesquik, Nestea и другие. По состоянию на начало 2022 года швейцарская компания имела в россии семь фабрик.
«Несмотря на то, что прибыль от российского рынка составляет лишь чуть более 2% от деятельности всего Nestle, компания до сих пор не решилась выйти с рынка государства-террориста. В Nestle объясняют это необходимостью обеспечения населения россии товарами первой необходимости, а также заботой о своих российских сотрудниках. У Nestle в россии работает более 7000 сотрудников. Это является существенной поддержкой для экономики государства-террориста», - отметили в НАПК.
В рф Nestle представлена через ООО "Нестле россия". В 2021 году она уплатила налоги более чем на 25 млн дол. США. Однако Nestle так и не опубликовала данные о своих доходах и уплаченных налогах за 2022 год. В апреле 2023 года руководство ООО «Нестле россия» обратилось в минфин рф с просьбой принять необходимые меры для ограничения открытого доступа к результатам деятельности и финансовой отчетности дочерних компаний общества, содержащихся в государственном информационном ресурсе финансовой отчетности.

Однако известно, что в 2022 году Nestle импортировало в россию полуфабрикатов и сырья на 374 млн дол. США, а за 9 месяцев 2023 на 271 млн дол. США.
«После начала полномасштабного вторжения рф в Украину в компании заявили о приостановлении экспорта и импорта в россию, за исключением товаров первой необходимости. Однако полки российских магазинов до сих пор переполнены их продукцией. Среди доступных продуктов: завтраки Bystrow, супы и бульонные кубики Maggi, корм для животных Purina, шоколадные батончики, кофе Nespresso», - подчеркнули в НАПК.
Кроме того, в октябре 2022 года компания под видом сухой молочной смеси завозила на территорию россии техническое оборудование, о чем свидетельствует судебное разбирательство арбитражного суда г. Москва № А40-24044/2023. То есть компания завозит не только сырье для товаров первой необходимости, но и пытается скрыто направлять в россию технологическое оборудование для развития собственного бизнеса.
«Это доказывает, что история ничему не научила швейцарскую корпорацию Nestle. Еще во время Второй мировой войны компания работала на два фронта, поставляя свою продукцию в состав сухих пайков немецкой армии и одновременно экспортируя ее в страны антигитлеровской коалиции.

Итак, оставаясь в рф, Nestle еще раз показывает всему миру, что сотрудничать с агрессором – нормально. А самой россии демонстрирует, что она до сих пор интегрирована в мировые процессы, несмотря на военные преступления и убийства тысяч украинцев», - отметили в НАПК.