Швейцарская корпорация Nestle внесена в список международных спонсоров войны

11:50 02 ноября Киев, Украина

Несмотря на российскую агрессию, Nestle продолжает работать в россии и поставлять товары агрессору. Это и стало основанием для внесения компании в перечень международных спонсоров войны Нацагентством по предотвращению коррупции (НАПК).

Об этом сообщает НАПК.

«Швейцарская корпорация Nestle является одним из крупнейших производителей продуктов питания в мире, ведет бизнес в 187 странах мира. Несмотря на российскую агрессию, Nestle продолжает работать в рф, поставлять товары агрессору и расширять свою российскую производственную базу», - отметили в агентстве.

В НАПК напомнили о том, что Nestle производит растворимый кофе, минеральные воды, шоколад, мороженое, молочные продукты, детское питание, корм для домашних животных и другие товары. Во всем мире в линию продукции компании входит более 2000 брендов – от легендарных и всемирно известных до популярных локальных торговых марок. Основные торговые марки: KitKat, Nescafé, Nesquik, Nestea и другие. По состоянию на начало 2022 года швейцарская компания имела в россии семь фабрик.

«Несмотря на то, что прибыль от российского рынка составляет лишь чуть более 2% от деятельности всего Nestle, компания до сих пор не решилась выйти с рынка государства-террориста. В Nestle объясняют это необходимостью обеспечения населения россии товарами первой необходимости, а также заботой о своих российских сотрудниках. У Nestle в россии работает более 7000 сотрудников. Это является существенной поддержкой для экономики государства-террориста», - отметили в НАПК.

В рф Nestle представлена через ООО "Нестле россия" . В 2021 году она уплатила налоги более чем на 25 млн дол. США. Однако Nestle так и не опубликовала данные о своих доходах и уплаченных налогах за 2022 год. В апреле 2023 года руководство ООО «Нестле россия» обратилось в минфин рф с просьбой принять необходимые меры для ограничения открытого доступа к результатам деятельности и финансовой отчетности дочерних компаний общества, содержащихся в государственном информационном ресурсе финансовой отчетности.



Однако известно, что в 2022 году Nestle импортировало в россию полуфабрикатов и сырья на 374 млн дол. США, а за 9 месяцев 2023 на 271 млн дол. США.

«После начала полномасштабного вторжения рф в Украину в компании заявили о приостановлении экспорта и импорта в россию, за исключением товаров первой необходимости. Однако полки российских магазинов до сих пор переполнены их продукцией. Среди доступных продуктов: завтраки Bystrow, супы и бульонные кубики Maggi, корм для животных Purina, шоколадные батончики, кофе Nespresso», - подчеркнули в НАПК.

Кроме того, в октябре 2022 года компания под видом сухой молочной смеси завозила на территорию россии техническое оборудование, о чем свидетельствует судебное разбирательство арбитражного суда г. Москва № А40-24044/2023. То есть компания завозит не только сырье для товаров первой необходимости, но и пытается скрыто направлять в россию технологическое оборудование для развития собственного бизнеса.