Швейцарская компания открыла в Украине сервисный центр по обслуживанию машин для разминирования

В Украине открылся центр обслуживания беспилотных машин по разминированию швейцарской компании Global Clearance Solutions (GCS).
Об этом сообщает пресс-служба Global Clearance Solutions.
Задачей центра является консультирование украинских специалистов и помощь по обслуживанию и ремонту разминовочных машин GCS-200, первые из которых уже работают в Украине и используются, в частности, Государственной службой по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и агрохолдингом "Нибулон". До этого ремонт проводился инициативным специалистом компании с помощью мобильной мастерской.
Руководитель отдела сервисного и технического обслуживания GCS Фабиан Клаузер говорит, что постоянная готовность машин обеспечивает наилучшее использование международных инвестиций в разминирование сегодня и в будущем.
Задачей центра является консультирование украинских специалистов и помощь по обслуживанию и ремонту разминовочных машин GCS-200, первые из которых уже работают в Украине и используются, в частности, Государственной службой по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и агрохолдингом "Нибулон". До этого ремонт проводился инициативным специалистом компании с помощью мобильной мастерской.
Руководитель отдела сервисного и технического обслуживания GCS Фабиан Клаузер говорит, что постоянная готовность машин обеспечивает наилучшее использование международных инвестиций в разминирование сегодня и в будущем.
Руководитель группы технической поддержки GCS Флориан Лоффлер отметил открытие центра и продолжению партнерства с ГСЧС, "Нибулоном" и другими украинскими организациями, деятельность которых направлена на устранение взрывоопасных предметов и создание безопасной среды.
За день одна управляемая дистанционно машина GCS-200 может очистить от взрывоопасных предметов площадь размером с футбольное поле.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии