Швейцарская компания открыла в Украине сервисный центр по обслуживанию машин для разминирования

17:21 09 ноября Киев, Украина

В Украине открылся центр обслуживания беспилотных машин по разминированию швейцарской компании Global Clearance Solutions (GCS).

Об этом сообщает пресс-служба Global Clearance Solutions.



Задачей центра является консультирование украинских специалистов и помощь по обслуживанию и ремонту разминовочных машин GCS-200, первые из которых уже работают в Украине и используются, в частности, Государственной службой по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и агрохолдингом "Нибулон". До этого ремонт проводился инициативным специалистом компании с помощью мобильной мастерской.



Руководитель отдела сервисного и технического обслуживания GCS Фабиан Клаузер говорит, что постоянная готовность машин обеспечивает наилучшее использование международных инвестиций в разминирование сегодня и в будущем.

"Наша мастерская способна разместить несколько машин GCS-200, которые идеально подходят для устранения взрывоопасных предметов на сельскохозяйственных угодьях и обеспечения ремонта таких объектов инфраструктуры, как электроопоры, и восстановления жизненно важного энергоснабжения для гражданского населения. Здесь также место для меньшей машины GCS -100", – сказал Клаузер.

Руководитель группы технической поддержки GCS Флориан Лоффлер отметил открытие центра и продолжению партнерства с ГСЧС, "Нибулоном" и другими украинскими организациями, деятельность которых направлена на устранение взрывоопасных предметов и создание безопасной среды.

"Наша мастерская является важным элементом нашего всестороннего сотрудничества с клиентами и международными донорами. Машины, которые работают, спасают жизнь изо дня в день", – сказал Лоффлер.

За день одна управляемая дистанционно машина GCS-200 может очистить от взрывоопасных предметов площадь размером с футбольное поле.