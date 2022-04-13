Швейцария запретила импорт некоторых товаров из россии

Швейцария приняла последний пакет санкций Европейского союза против россии и Беларуси за военную агрессию Москвы против Украины. 13 апреля правительство Швейцарии ввело санкций, в рамках которого запрещён импорт угля, древесины и крепких алкогольных напитков из россии, в частности водки.
При введении пятого пакета санкций Швейцария также запретила импортировать морепродукты, добытые на территории россии.
При введении пятого пакета санкций Швейцария также запретила импортировать морепродукты, добытые на территории россии.
Кроме того, швейцарские власти также утвердили санкции в отношении 200 физических и юридических лиц. Ограничения коснутся лиц из области политики, промышленности, коммуникаций/пропаганды и вооруженных сил, а также ключевых олигархов и членов их семей. Среди вновь попавших под санкции две дочери президента Владимира Путина.
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