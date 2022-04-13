Швейцария запретила импорт некоторых товаров из россии

17:10 13 апреля Киев, Украина

Швейцария приняла последний пакет санкций Европейского союза против россии и Беларуси за военную агрессию Москвы против Украины. 13 апреля правительство Швейцарии ввело санкций, в рамках которого запрещён импорт угля, древесины и крепких алкогольных напитков из россии, в частности водки.

При введении пятого пакета санкций Швейцария также запретила импортировать морепродукты, добытые на территории россии.

Кроме того, швейцарские власти также утвердили санкции в отношении 200 физических и юридических лиц. Ограничения коснутся лиц из области политики, промышленности, коммуникаций/пропаганды и вооруженных сил, а также ключевых олигархов и членов их семей. Среди вновь попавших под санкции две дочери президента Владимира Путина. 
«Список санкций Швейцарии теперь полностью повторяет список санкций ЕС», — говорится в заявлении.
 