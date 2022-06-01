Швейцария запретила Дании поставлять в Украину бронемашины Piranha III

11:27 01 июня Киев, Украина

Датское правительство планировало передать Украине бронированные машины швейцарского производства, однако Швейцария заблокировала поставку.









Дания планировала передать Украине в качестве помощи 20



Без разрешения Швейцарии Дания не может передать Украине эти машины. Об этом сообщил швейцарский общественный вещатель SRF.Дания планировала передать Украине в качестве помощи 20 БМП Piranha III, произведенных в Швейцарии. Но швейцарский Секретариат экономических отношений заблокировал поставки. Чиновники аргументировали это тем, что Швейцария – нейтральная страна. Так что изготовленный в ней военный транспорт нельзя поставлять странам, ведущим войну.Без разрешения Швейцарии Дания не может передать Украине эти машины.



В начале апреля Швейцария уже отказала Германии в передаче боеприпасов Украине для установок Gepard. Как и в случае с боеприпасами, она оправдывала свое "нет" нейтралитетом и Законом о военных материалах. Он запрещает экспорт вооружений в воюющие страны.







