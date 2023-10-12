Швейцария выделяет 100 млн евро на разминирование Украины

Швейцарское правительство выделило более 100 миллионов евро на гуманитарное разминирование в Украине на протяжении ближайших четырех лет.
Об этом стало известно после встречи первого вице-премьер-министра Украины и министра экономики Украины Юлии Свириденко с Федеральным советником по иностранным делам Швейцарии Игнацио Кассисом.
Согласно заявлениям Юлии Свириденко, уровень минного загрязнения в Украине является одним из самых высоких в истории, сравнимым с периодом Второй мировой войны. Украина, самостоятельно, не в состоянии решить эту проблему, и поэтому она выразила глубокую признательность Швейцарии за помощь и поддержку в этой сфере.
Украина, совместно с международными партнерами, уделяет особое внимание гуманитарному разминированию, следуя международной системе приоритетов. Работы начинаются с обследования критической инфраструктуры, такой как газопроводы и линии электропередач, затем осуществляется проверка безопасности жителей и обследование жилых домов. Далее идет разминирование сельскохозяйственных угодий, и в завершение проводятся работы по разминированию лесов и подводных участков.
Игнацио Кассис подтвердил готовность Швейцарии продолжать сотрудничество с украинским правительством в вопросах гуманитарного разминирования. Он также объявил, что Швейцария планирует провести Вторую Международную донорскую конференцию по гуманитарному разминированию Украины в следующем году.
Об этом стало известно после встречи первого вице-премьер-министра Украины и министра экономики Украины Юлии Свириденко с Федеральным советником по иностранным делам Швейцарии Игнацио Кассисом.
Согласно заявлениям Юлии Свириденко, уровень минного загрязнения в Украине является одним из самых высоких в истории, сравнимым с периодом Второй мировой войны. Украина, самостоятельно, не в состоянии решить эту проблему, и поэтому она выразила глубокую признательность Швейцарии за помощь и поддержку в этой сфере.
Украина, совместно с международными партнерами, уделяет особое внимание гуманитарному разминированию, следуя международной системе приоритетов. Работы начинаются с обследования критической инфраструктуры, такой как газопроводы и линии электропередач, затем осуществляется проверка безопасности жителей и обследование жилых домов. Далее идет разминирование сельскохозяйственных угодий, и в завершение проводятся работы по разминированию лесов и подводных участков.
Игнацио Кассис подтвердил готовность Швейцарии продолжать сотрудничество с украинским правительством в вопросах гуманитарного разминирования. Он также объявил, что Швейцария планирует провести Вторую Международную донорскую конференцию по гуманитарному разминированию Украины в следующем году.
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