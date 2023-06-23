Швейцария выделила Украине помощь для гуманитарного разминирования

19:44 22 июня Киев, Украина

Швейцария поможет Украине с разминированием территорий, для этого Федеральный департамент обороны, гражданской защиты и спорта подарил Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) машину для разминирования от Swiss Digger Foundation.



Об этом сообщает Федеральный совет Швейцарии.



В швейцарском правительстве отмечают, что количество территорий в Украине, загрязненных минами, кассетными боеприпасами и взрывоопасными объектами значительно увеличилось с начала войны.

"Эти загрязненные районы представляют прямую угрозу гражданскому населению, что делает необходимыми гуманитарные меры по разминированию. Для того чтобы безопасно и качественно их очистить, Украине срочно нужна специализированная техника. Сюда относятся, в частности, механическое оборудование для очистки", — говорится в сообщении.

Швейцария передала Украине машину для разминирования, разработанную и изготовленную швейцарским фондом Digger. Саперная машина – дистанционно управляемая гусеничная машина размером с небольшой бульдозер. Она может уничтожить или взорвать противопехотные мины резаком, сделав их безвредными.



Кроме машины для разминирования, Минобороны Швейцарии также предоставляет Украине грузовик, прицеп и комплект запчастей на три года. Украинских специалистов также будут учить на месте эксперты из фонда Digger. Весь пакет помощи на сумму около 1,2 миллиона швейцарских франков будет профинансирован на средства ВС Швейцарии.



Передача машин и обучение персонала запланированы на сентябрь.