Швейцария выделила Украине помощь для гуманитарного разминирования

Швейцария поможет Украине с разминированием территорий, для этого Федеральный департамент обороны, гражданской защиты и спорта подарил Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) машину для разминирования от Swiss Digger Foundation.
Об этом сообщает Федеральный совет Швейцарии.
В швейцарском правительстве отмечают, что количество территорий в Украине, загрязненных минами, кассетными боеприпасами и взрывоопасными объектами значительно увеличилось с начала войны.
Об этом сообщает Федеральный совет Швейцарии.
В швейцарском правительстве отмечают, что количество территорий в Украине, загрязненных минами, кассетными боеприпасами и взрывоопасными объектами значительно увеличилось с начала войны.
Швейцария передала Украине машину для разминирования, разработанную и изготовленную швейцарским фондом Digger. Саперная машина – дистанционно управляемая гусеничная машина размером с небольшой бульдозер. Она может уничтожить или взорвать противопехотные мины резаком, сделав их безвредными.
Кроме машины для разминирования, Минобороны Швейцарии также предоставляет Украине грузовик, прицеп и комплект запчастей на три года. Украинских специалистов также будут учить на месте эксперты из фонда Digger. Весь пакет помощи на сумму около 1,2 миллиона швейцарских франков будет профинансирован на средства ВС Швейцарии.
Передача машин и обучение персонала запланированы на сентябрь.
Кроме машины для разминирования, Минобороны Швейцарии также предоставляет Украине грузовик, прицеп и комплект запчастей на три года. Украинских специалистов также будут учить на месте эксперты из фонда Digger. Весь пакет помощи на сумму около 1,2 миллиона швейцарских франков будет профинансирован на средства ВС Швейцарии.
Передача машин и обучение персонала запланированы на сентябрь.
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