Швейцария выделила около $110 млн для гуманитарного разминирования территорий Украины

18:31 29 сентября Киев, Украина

Власти Швейцарии 29 сентября одобрили пакет на 100 миллионов швейцарских франков (около 110 млн долларов США) для разминирования гражданских и сельскохозяйственных территорий в Украине и помощи в восстановлении страны.



Об этом говорится в пресс-релизе правительства Швейцарии.

"В общей сложности 100 миллионов швейцарских франков будут выделены на гуманитарное разминирование в период с 2024 по 2027 годы, финансирование которых будет равными частями от Федерального департамента обороны, защиты населения и спорта и Федерального департамента иностранных дел Швейцарии (FDFA)", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Швейцария уже участвует в деятельности по гуманитарному разминированию в Украине.

"В общей сложности на 2022 и 2023 годы было выделено 15,2 миллиона швейцарских франков, специально для поддержки FDFA операций со стороны Женевского международного центра гуманитарного разминирования (GICHD) и Швейцарского фонда противоминной деятельности (FSD)", - говорится в сообщении.

Благодаря этому дополнительному пакету Швейцария сможет активизировать работу по разминированию, которую проводит FSD и другие операторы разминирования, обеспечить необходимым оборудованием и обучением для украинских саперов и т.д.



Проекты будут отобраны на основе потребностей на местах и возможностей разных операторов гуманитарного разминирования, добавили в правительстве Швейцарии.