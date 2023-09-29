Швейцария выделила около $110 млн для гуманитарного разминирования территорий Украины

Власти Швейцарии 29 сентября одобрили пакет на 100 миллионов швейцарских франков (около 110 млн долларов США) для разминирования гражданских и сельскохозяйственных территорий в Украине и помощи в восстановлении страны.
Об этом говорится в пресс-релизе правительства Швейцарии.
Об этом говорится в пресс-релизе правительства Швейцарии.
Также отмечается, что Швейцария уже участвует в деятельности по гуманитарному разминированию в Украине.
Благодаря этому дополнительному пакету Швейцария сможет активизировать работу по разминированию, которую проводит FSD и другие операторы разминирования, обеспечить необходимым оборудованием и обучением для украинских саперов и т.д.
Проекты будут отобраны на основе потребностей на местах и возможностей разных операторов гуманитарного разминирования, добавили в правительстве Швейцарии.
Проекты будут отобраны на основе потребностей на местах и возможностей разных операторов гуманитарного разминирования, добавили в правительстве Швейцарии.
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