Швейцария ввела эмбарго на российское золото и заморозила активы Сбербанка

17:00 03 августа Киев, Украина

Швейцария вслед за ЕС ввела седьмой пакет санкций против россии, он включают эмбарго на золото и заморозку активов Сбербанка.

Об этом говорится в заявлении швейцарского правительства.



Согласно заявлению, с 3 августа вступает в силу «запрет на покупку, импорт или транспортировку золота и изделий из золота из россии». Также запрещаются услуги, связанные с этими товарами.



Помимо этого, Швейцария приняла решение заморозить активы Сбербанка, ему запрещено «предоставлять средства, экономические ресурсы или технические услуги».

«Список лиц и организаций, подпадающих под санкции Швейцарии в связи с ситуацией в Украине, полностью соответствует списку ЕС», - говорится в заявлении правительства.

В июне стало известно, что в Швейцарии исчезло несколько тонн российского золота: после ввоза в страну ни одна из местных компаний, которая могла бы работать с такими объемами драгоценного металла, не заявила о его получении. Об этом сообщала местная ассоциация производителей и продавцов драгоценных металлов (AFCMP). До войны Швейцария являлась одним из крупнейших импортеров российского золота. В январе из России туда было ввезено 4 тонны, а в декабре 2021 года и вовсе рекордные 4,6 тонны.