Швейцария вслед за ЕС одобрила шестой пакет санкций против рф

15:16 10 июня Киев, Украина

Швейцария не входит в ЕС, но решила вести в отношении агрессора такую же санкционную политику, одобрив шестой пакет санкций Евросоюза против россии.



/>Санкции вступят в силу 11 июня в 18:00 по местному времени (19:00 по Киеву).

Об этом сообщается на сайте правительства Швейцарии. В шестой пакет санкций входят такие основные ограничения:

запрет на покупку, импорт или передачу сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из россии. Поэтапный отказ от российской нефти займет 6 месяцев для сырой нефти и 8 месяцев для продуктов нефтепереработки; эмбарго не касается трубопроводной нефти;





запрет на предоставление услуг по обмену финансовыми сообщениями (SWIFT) для еще трех российских кредитных учреждений и одного беларуского банка – это Сбербанк россии, Московский кредитный банк, россельхозбанк, ББРР;





остановка вещания трех российских государственных телеканалов – Россия РТР/РТР Планета, Россия 24, Международный ТВ Центр.

Также Швейцария решила ввести «финансовые санкции и запрет на въезд в страну еще для 100 человек».



Это граждане россии и беларуси — военнослужащие, представители политических кругов, бизнесмены, лица, занимающиеся распространением дезинформации, как считают в Швейцарии.