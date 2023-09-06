Швейцария ужесточила санкции против россии

Швейцария присоединилась к 11 пакету санкций ЕС против россии, целью которого является предотвращение обхода санкций государством-агрессором.
Об этом сообщили в пресс-службе Федерального совета страны.
Следовательно, новые ограничительные меры вступают в силу 16 августа в 18:00.
/>Санкции включают в себя запрет на экспорт товаров двойного назначения и тех, которые способствуют военному и технологическому развитию россии, 87 компаниям, в том числе фирмам из третьих государств, поставлявших эти товары в рф.
Кроме того, будет расширен перечень товаров, на экспорт которых распространяется запрет на электронные компоненты и прекурсоры химического оружия.
Продажа прав интеллектуальной собственности и коммерческих тайн россии теперь запрещена. Это делается для того, чтобы запрещенные к поставкам в рф товары не производились в россии.
Запрет на транзит через рф распространяется и на другие товары, такие как авиационное топливо и топливные присадки, а также товары, пригодные для использования в авиационной или космической промышленности.
В финансовом секторе расширен действующий запрет на продажу ценных бумаг, номинированных в швейцарских франках или официальной валюте ЕС, гражданам и организациям россии. Продажа ценных бумаг русским гражданам и организациям запрещена вне зависимости от валюты.
Федеральный совет также принял возможности, предусмотренные Европейским союзом для предоставления исключений в гуманитарной сфере и с целью выведения швейцарских инвестиций из россии.
Об этом сообщили в пресс-службе Федерального совета страны.
Следовательно, новые ограничительные меры вступают в силу 16 августа в 18:00.
/>Санкции включают в себя запрет на экспорт товаров двойного назначения и тех, которые способствуют военному и технологическому развитию россии, 87 компаниям, в том числе фирмам из третьих государств, поставлявших эти товары в рф.
Кроме того, будет расширен перечень товаров, на экспорт которых распространяется запрет на электронные компоненты и прекурсоры химического оружия.
Продажа прав интеллектуальной собственности и коммерческих тайн россии теперь запрещена. Это делается для того, чтобы запрещенные к поставкам в рф товары не производились в россии.
Запрет на транзит через рф распространяется и на другие товары, такие как авиационное топливо и топливные присадки, а также товары, пригодные для использования в авиационной или космической промышленности.
В финансовом секторе расширен действующий запрет на продажу ценных бумаг, номинированных в швейцарских франках или официальной валюте ЕС, гражданам и организациям россии. Продажа ценных бумаг русским гражданам и организациям запрещена вне зависимости от валюты.
Федеральный совет также принял возможности, предусмотренные Европейским союзом для предоставления исключений в гуманитарной сфере и с целью выведения швейцарских инвестиций из россии.
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