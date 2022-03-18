Швейцария присоединилась к санкциям ЕС. Япония пообещала лишить Россию льготного режима торговли

Власти Швейцарии вслед за Евросоюзом ввели санкции в отношении 197 россиян и девяти компаний из России. Теперь санкционный список Швейцарии полностью соответствуют списку ЕС, сообщается на сайте правительства страны.
Под ограничения, в частности, попали российские «олигархи и крупные бизнесмены», уточняет правительство. Среди них — предприниматели Роман Абрамович, Андрей Мельниченко, Дмитрий Пумпянский и его сын Александр, Дмитрий Мазепин и его сын Никита, Михаил Полубояринов, а также гендиректор Первого канала Константин Эрнст.
Их активы в Швейцарии будут заморожены, им самим будет запрещен въезд на территорию страны.
В свою очередь правительство Японии анонсировало расширение экспортных и финансовых ограничений в отношении РФ, в том числе введение запрета на экспорт роскоши и отзыв режима наибольшего благоприятствования в торговле.
Кроме того, власти страны намерены расширить санкционный список «российской элиты», в том числе «приближенных» к президенту РФ Владимиру Путину, чьи активы будут заморожены.
Под ограничения, в частности, попали российские «олигархи и крупные бизнесмены», уточняет правительство. Среди них — предприниматели Роман Абрамович, Андрей Мельниченко, Дмитрий Пумпянский и его сын Александр, Дмитрий Мазепин и его сын Никита, Михаил Полубояринов, а также гендиректор Первого канала Константин Эрнст.
Их активы в Швейцарии будут заморожены, им самим будет запрещен въезд на территорию страны.
В свою очередь правительство Японии анонсировало расширение экспортных и финансовых ограничений в отношении РФ, в том числе введение запрета на экспорт роскоши и отзыв режима наибольшего благоприятствования в торговле.
Кроме того, власти страны намерены расширить санкционный список «российской элиты», в том числе «приближенных» к президенту РФ Владимиру Путину, чьи активы будут заморожены.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии