Швейцария присоединилась к Реестру ущерба, нанесенного агрессией рф против Украины

Швейцария присоединилась к созданному Советом Европы в мае этого года Реестру ущерба, нанесенного агрессией россии против Украины.
Об этом сообщает пресс-служба правительства Швейцарии.
Отмечается, что на заседании 30 августа 2023 года швейцарский Федеральный совет решил, что Швейцария присоединится к Реестру убытков Украины – базы данных, содержащей доказательства и информацию о вреде, нанесенном Украине вооруженной агрессией российской федерации.
Об этом сообщает пресс-служба правительства Швейцарии.
Отмечается, что на заседании 30 августа 2023 года швейцарский Федеральный совет решил, что Швейцария присоединится к Реестру убытков Украины – базы данных, содержащей доказательства и информацию о вреде, нанесенном Украине вооруженной агрессией российской федерации.
Членство Швейцарии в Реестре ущерба Украины в скором времени будет официально утверждено Советом Европы.
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