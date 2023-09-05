Швейцария присоединилась к Реестру ущерба, нанесенного агрессией рф против Украины

17:31 30 августа Киев, Украина

Швейцария присоединилась к созданному Советом Европы в мае этого года Реестру ущерба, нанесенного агрессией россии против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Швейцарии.

Отмечается, что на заседании 30 августа 2023 года швейцарский Федеральный совет решил, что Швейцария присоединится к Реестру убытков Украины – базы данных, содержащей доказательства и информацию о вреде, нанесенном Украине вооруженной агрессией российской федерации.
"Это членство подчеркивает поддержку Швейцарией пострадавших от войны и политического процесса восстановления Украины, который Швейцария инициировала совместно с украинским правительством на Конференции восстановления Украины 2022 года в Лугано", — говорится в сообщении.
Членство Швейцарии в Реестре ущерба Украины в скором времени будет официально утверждено Советом Европы.