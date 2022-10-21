Швейцария предоставит Украине полмиллиарда на развитие цифровизации

Швейцария выделит полмиллиарда гривен на развитие цифровизации.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
Министерство цифровой трансформации и Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству (SDC) подписали меморандум о сотрудничестве стран в сфере цифровой трансформации.
По ним Швейцария дополнительно выделит 15 млн франков в рамках Программы EGAP. Эти средства будут использованы для развития новых цифровых услуг и сервисов, необходимых для украинцев во время полномасштабной войны.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
Министерство цифровой трансформации и Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству (SDC) подписали меморандум о сотрудничестве стран в сфере цифровой трансформации.
По ним Швейцария дополнительно выделит 15 млн франков в рамках Программы EGAP. Эти средства будут использованы для развития новых цифровых услуг и сервисов, необходимых для украинцев во время полномасштабной войны.
Генеральный директор Швейцарского агентства развития и сотрудничества (SDC) Патриция Датчане отметила, что они и дальше планируют усиливать партнерство с Украиной и поддерживать наши цифровые идеи и проекты.
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