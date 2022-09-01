Швейцария будет представлять интересы Украины в россии

Украина и Швейцария добились принципиальной договоренности о представлении украинских интересов на территории россии.
Об этом сообщили в МИДе.
Об этом сообщили в МИДе.
Соответствующее поручение ведомству дал президент Украины.
Как объясняют украинские дипломаты, выбор в пользу Швейцарии был сделан из-за ее большого опыта выполнения таких функций.
При этом в ведомстве утверждают, что согласие на представление интересов Украины в россии должна предоставить принимающая сторона.
Швейцария уже представляет интересы граждан Грузии в россии, поскольку после российского вторжения 2008 года Тбилиси разорвало дипотношения с москвой. В посольстве Швейцарии в Тбилиси есть отдел российских интересов, а в посольстве в москве – отдел грузинских интересов.
Украинский МИД также отозвал в Киев временного поверенного по делам Украины в российской федерации Василия Покотило для проведения консультаций и приступил к эвакуации украинского посольства в москве.
При этом Украина не разорвала консульские отношения с россией – согласно статье 2 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года.
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