Швейцария будет представлять интересы Украины в россии

07:40 11 августа Киев, Украина

Украина и Швейцария добились принципиальной договоренности о представлении украинских интересов на территории россии.



Об этом сообщили в МИДе.





Соответствующее поручение ведомству дал президент Украины.

"В помощи нуждаются сотни тысяч украинцев, которые были незаконно вывезены из временно захваченных российской армией украинских городов и сел, в том числе дети. Многие наши граждане оказались на российской территории без документов", - говорится в сообщении.

Как объясняют украинские дипломаты, выбор в пользу Швейцарии был сделан из-за ее большого опыта выполнения таких функций.

"Мы благодарны швейцарскому правительству за готовность предоставить свои хорошие услуги", - говорят в МИД.

При этом в ведомстве утверждают, что согласие на представление интересов Украины в россии должна предоставить принимающая сторона.



Швейцария уже представляет интересы граждан Грузии в россии, поскольку после российского вторжения 2008 года Тбилиси разорвало дипотношения с москвой. В посольстве Швейцарии в Тбилиси есть отдел российских интересов, а в посольстве в москве – отдел грузинских интересов.



Украинский МИД также отозвал в Киев временного поверенного по делам Украины в российской федерации Василия Покотило для проведения консультаций и приступил к эвакуации украинского посольства в москве.



При этом Украина не разорвала консульские отношения с россией – согласно статье 2 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года.