Швеция желает стать посредником в разрешении ситуации в Беларуси

11:29 27 Сентябрь Киев, Украина

Швеция, как и многие страны, не может быть равнодушной к событиям, происходящим в Беларуси. Во время политических дебатов на Генассамблее ООН, премьер-министр Швеции Стефан Левен выступил с призывом к властям Беларуси начать диалог с оппозицией и остановить репрессии против своего народа.

"Швеция обеспокоена ситуацией в Беларуси после выборов 9 августа, которые не были ни свободными, ни честными. Растущие репрессии против мирных демонстрантов, журналистов и лидеров оппозиции недопустимы", - сказал Левен.

По его словам, Швеция "солидарна с белорусским народом в его стремлении реализовать свои основные демократические права".

"Мы продолжаем призывать белорусское руководство прекратить репрессии и начать настоящий диалог с оппозицией. Мы готовы способствовать такому диалогу", - добавил премьер.

Левен подчеркнул, что Швеция в 2021 году примет на себя председательство в ОБСЕ, главным приоритетом которого будет "работа над урегулированием конфликтов".

Напомним, что ранее Швеция не признала Лукашенко президентом Беларуси. Александр Лукашенко ответственен за насилие и репрессии против оппозиции и мирных протестующих, заявили в шведском МИД.

В свою очередь Минск заявил о попытке подрыва государственного строя внешними силами. Минск испытывает внешнее вмешательство после попытки навязать "цветную революцию", заявил глава МИД Беларуси.