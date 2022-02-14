Швеция желает стать посредником в разрешении ситуации в Беларуси

Швеция, как и многие страны, не может быть равнодушной к событиям, происходящим в Беларуси. Во время политических дебатов на Генассамблее ООН, премьер-министр Швеции Стефан Левен выступил с призывом к властям Беларуси начать диалог с оппозицией и остановить репрессии против своего народа.
По его словам, Швеция "солидарна с белорусским народом в его стремлении реализовать свои основные демократические права".
Левен подчеркнул, что Швеция в 2021 году примет на себя председательство в ОБСЕ, главным приоритетом которого будет "работа над урегулированием конфликтов".
Напомним, что ранее Швеция не признала Лукашенко президентом Беларуси. Александр Лукашенко ответственен за насилие и репрессии против оппозиции и мирных протестующих, заявили в шведском МИД.
В свою очередь Минск заявил о попытке подрыва государственного строя внешними силами. Минск испытывает внешнее вмешательство после попытки навязать "цветную революцию", заявил глава МИД Беларуси.
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