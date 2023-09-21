Швеция в этом году передала Украине 10 танков Strv 122 и обучила экипажи

18:48 21 сентября Киев, Украина





Об этом сообщили в четверг, 21 сентября, представители Сил обороны Швеции. В текущем году Швеция передала Украине 10 танков Strv 122 и обеспечила подготовку экипажей.Об этом сообщили в четверг, 21 сентября, представители Сил обороны Швеции.

"Мы предоставили им (украинцам) все необходимое: качественную технику и обучение. Мы желаем им всего наилучшего в борьбе за освобождение своей страны", - подчеркнул начальник Оперативного отдела штаба шведской армии Матс Людвиг.



/>Танки Strv 122, принадлежавшие шведским вооруженным силам более 30 лет, долгое время служили в механизированных бригадах Швеции. Эти машины представляют модификацию немецких танков Leopard 2A5, обладая более мощной броней и улучшенной системой управления огнем по сравнению с оригиналом.