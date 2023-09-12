Швеция рассмотрит возможность передачи Украине истребителей Gripen

15:28 12 сентября Киев, Украина

Правительство Швеции в ближайшее время поручит Вооруженным силам изучить возможность передачи Украине истребителей Gripen.



Об этом сообщает Ekot со ссылкой на источники.



Отмечается, что правительство хочет получить информацию о том, как предоставление самолетов Украине повлияет на обороноспособность Швеции и насколько быстро государство сможет получить новые Gripen в качестве компенсации.



Кроме того, правительство должно определить, как проходить подготовка украинских пилотов и другого наземного персонала на самолетах.



Истребители JAS 39 Gripen

JAS 39 Gripen – истребитель четвертого поколения, который производит компания Saab. Первый полет – 1988 год, за семь лет Gripen встал на вооружение армии Швеции. Кроме этой страны, эти истребители экспортировали в Чехию, Венгрию, ЮАР и Таиланд.



Из-за особенностей конструкции самолета – он, как и Eurofighter Typhoon спроектирован по схеме "утка", Gripen имеет повышенную маневровость, но из-за этого им сложнее управлять. Разработчики заявляют его как многоцелевой самолет – он может одновременно вести бой, наблюдать и делиться данными с другими самолетами. Его радиолокационная система может обнаруживать воздушные цели на расстоянии 120 километров, а наземные – на расстоянии 70 км.



Вооружение Gripen - авиационная пушка, также он может нести управляемые и неуправляемые авиабомбы и ракеты классов "воздух-земля" и "воздух-воздух".