Швеция предоставит Украине новый пакет военной помощи

18:18 02 июня Киев, Украина

Швеция объявила о новом пакете военной помощи для Украины.

О соответствующем решении было объявлено в пресс-релизе Министерства финансов и Министерства обороны на официальном правительственном портале.

"Шведские вооруженные силы имеют возможность резервировать определенное оборонное оборудование на ограниченный период времени. Правительство предлагает передать Украине дополнительное оборонное оборудование в виде противокорабельных ракет типа Robot 17, снайперских винтовок AG 90 и боеприпасов к ним, а также 5000 дополнительных Pansarskott 86", — сказано в пресс-релизе.

Последнее из упомянутых оружий — это одноразовые противотанковые гранатометы, более известные под названием Bofors AT4. Ранее Швеция передала Украине многоразовые гранатометы Carl Gustaf. С помощью одного из них взорвали танк Т-90М "Прорыв".



В том же пресс-релизе Швеция объявила, что пожертвует 60 миллионов шведских крон (более $6 миллионов) в фонд НАТО, созданный для поддержки Вооруженных сил Украины. А еще 100 миллионов выделят на поддержку нашей страны в гражданской сфере. Вероятно, здесь имеются ввиду гуманитарные вопросы и проблемы беженцев.