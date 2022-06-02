Швеция предоставит Украине новый пакет военной помощи

Швеция объявила о новом пакете военной помощи для Украины.
О соответствующем решении было объявлено в пресс-релизе Министерства финансов и Министерства обороны на официальном правительственном портале.
Последнее из упомянутых оружий — это одноразовые противотанковые гранатометы, более известные под названием Bofors AT4. Ранее Швеция передала Украине многоразовые гранатометы Carl Gustaf. С помощью одного из них взорвали танк Т-90М "Прорыв".
В том же пресс-релизе Швеция объявила, что пожертвует 60 миллионов шведских крон (более $6 миллионов) в фонд НАТО, созданный для поддержки Вооруженных сил Украины. А еще 100 миллионов выделят на поддержку нашей страны в гражданской сфере. Вероятно, здесь имеются ввиду гуманитарные вопросы и проблемы беженцев.
В том же пресс-релизе Швеция объявила, что пожертвует 60 миллионов шведских крон (более $6 миллионов) в фонд НАТО, созданный для поддержки Вооруженных сил Украины. А еще 100 миллионов выделят на поддержку нашей страны в гражданской сфере. Вероятно, здесь имеются ввиду гуманитарные вопросы и проблемы беженцев.
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