Швеция планирует обучение украинских пилотов на истребителях JAS 39 Gripen

Шведское правительство объявило о новом пакете военной поддержки Украины, в рамках которого предусмотрено обучение украинских пилотов на истребителях JAS 39 Gripen.
Информация об этом опубликована на официальном сайте правительства Швеции в пятницу, 16 июня.
Согласно сообщению, общая стоимость данного 12-го пакета помощи Украине составляет приблизительно 250 млн шведских крон (около 23,6 млн долларов США). Швеция выделила 140 млн крон в международный фонд Великобритании, средства которого будут использованы для обучения и закупки оборонного оборудования для Украины, включая ракеты с дальним радиусом действия.
Кроме того, шведское правительство выделяет 90 млн крон в Целевой фонд комплексной помощи Украине от НАТО для закупки оборонного оборудования, топлива, медицинского оборудования и оборудования для военной подготовки. Этот пакет также предусматривает поддержку в укреплении и модернизации оборонных институтов и институтов безопасности в Украине.
В рамках этой инициативы шведские военные проведут ознакомительную подготовку украинских пилотов и авиационно-технического персонала по использованию истребителей JAS 39 Gripen.
Информация об этом опубликована на официальном сайте правительства Швеции в пятницу, 16 июня.
Согласно сообщению, общая стоимость данного 12-го пакета помощи Украине составляет приблизительно 250 млн шведских крон (около 23,6 млн долларов США). Швеция выделила 140 млн крон в международный фонд Великобритании, средства которого будут использованы для обучения и закупки оборонного оборудования для Украины, включая ракеты с дальним радиусом действия.
Кроме того, шведское правительство выделяет 90 млн крон в Целевой фонд комплексной помощи Украине от НАТО для закупки оборонного оборудования, топлива, медицинского оборудования и оборудования для военной подготовки. Этот пакет также предусматривает поддержку в укреплении и модернизации оборонных институтов и институтов безопасности в Украине.
В рамках этой инициативы шведские военные проведут ознакомительную подготовку украинских пилотов и авиационно-технического персонала по использованию истребителей JAS 39 Gripen.
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