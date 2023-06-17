Швеция планирует обучение украинских пилотов на истребителях JAS 39 Gripen

"Одной из основных причин такой инициативы стала выраженная украинскими вооруженными силами потребность в оперативной оценке возможностей истребителя JAS 39, поскольку укрепление украинской противовоздушной обороны с использованием современного боевого авиационного комплекса является одной из наиболее важных задач", - говорится в сообщении.