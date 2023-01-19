Швеция передаст Украине около 50 БMП CV90 и несколько САУ «Archer»

Правительство Швеции объявило о планах передать Украине 50 боевых машин пехоты CV90 и колесных 155-мм гаубице Archer. САУ Archer являются одними из самых лучших и современных в мире.
Об этом на брифинге сообщил министр обороны страны Пол Йонсон.
По его словам, Швеция пришлет Украине до 50 БМП CV90, неназванное количество САУ Archer, а также противотанковые системы NLAW. Он отметил, что обучение украинских бойцов на системах должно пройти в течение пары месяцев.
Йонсон заявил, что САУ Archer станет хорошим дополнением к тем системам, которые уже есть в Украине.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон также подчеркнул, что западные демократии не утратят свое единство, как на это рассчитывает россия.
Военный эксперт и главный редактор Defence Express Олег Катков заявил, что САУ Archer, которые Швеция готовится передать Украине, являются одними из самых новых, самых революционных САУ в принципе. Эти установки абсолютно автоматизированы.
САУ были созданы непосредственно по концепции контрбатарейной борьбы и ведения боя по принципу маневр – огонь – маневр. Это вооружение может выйти на позицию, осуществить серию из трех-четырех выстрелов и уехать с места ведения выстрела еще до того, как первый снаряд взорвется на позициях врага.
Он добавил, что эта техника наводится за считанные секунды и начинает вести огонь по позициям противника почти сразу после того, как остановилась.
САУ были созданы непосредственно по концепции контрбатарейной борьбы и ведения боя по принципу маневр – огонь – маневр. Это вооружение может выйти на позицию, осуществить серию из трех-четырех выстрелов и уехать с места ведения выстрела еще до того, как первый снаряд взорвется на позициях врага.
Он добавил, что эта техника наводится за считанные секунды и начинает вести огонь по позициям противника почти сразу после того, как остановилась.
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