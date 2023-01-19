Швеция передаст Украине около 50 БMП CV90 и несколько САУ «Archer»

12:51 19 января Киев, Украина

Правительство Швеции объявило о планах передать Украине 50 боевых машин пехоты CV90 и колесных 155-мм гаубице Archer. САУ Archer являются одними из самых лучших и современных в мире.

Об этом на брифинге сообщил министр обороны страны Пол Йонсон.

По его словам, Швеция пришлет Украине до 50 БМП CV90, неназванное количество САУ Archer, а также противотанковые системы NLAW. Он отметил, что обучение украинских бойцов на системах должно пройти в течение пары месяцев.

"Ожидаемый эффект от этого пакета состоит в том, чтобы лучше вооружить Украину для наземных боев. Упомянутые платформы предназначены для наземных боевых действий", — сказал министр.

Йонсон заявил, что САУ Archer станет хорошим дополнением к тем системам, которые уже есть в Украине.



Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон также подчеркнул, что западные демократии не утратят свое единство, как на это рассчитывает россия.

"Обширная поддержка со стороны США и других стран абсолютно необходима. Единство между США и ЕС было столь же важным, как и единство внутри ЕС", — резюмировал он.

Военный эксперт и главный редактор Defence Express Олег Катков заявил, что САУ Archer, которые Швеция готовится передать Украине, являются одними из самых новых, самых революционных САУ в принципе. Эти установки абсолютно автоматизированы.



САУ были созданы непосредственно по концепции контрбатарейной борьбы и ведения боя по принципу маневр – огонь – маневр. Это вооружение может выйти на позицию, осуществить серию из трех-четырех выстрелов и уехать с места ведения выстрела еще до того, как первый снаряд взорвется на позициях врага.



Он добавил, что эта техника наводится за считанные секунды и начинает вести огонь по позициям противника почти сразу после того, как остановилась.