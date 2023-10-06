Швеция отправит Украине военную помощь почти на $200 млн

12:34 06 октября Киев, Украина

Швеция пришлет Украине 14-й пакет военной помощи на сумму 2,2 миллиарда крон (199 миллионов долларов), состоящий преимущественно из артиллерийских боеприпасов. Также Швеция рассматривает возможность отправки истребителей.



Об этом заявил министр обороны страны Пал Йонсон, передает Reuters.



На пресс-конференции Йонсон сообщил, что вооруженные силы должны доложить до 6 ноября о возможности отправки истребителей Jas Gripen в Украину после того, как правительство попросило их оценить этот вопрос.



По его словам, из соображений внутренней безопасности Швеции необходимо стать членом НАТО, прежде чем она сможет отказаться от истребителей.

JAS 39 Gripen – истребитель четвертого поколения, который производит компания Saab. Первый полет – 1988 год, за семь лет Gripen встал на вооружение армии Швеции. Кроме этой страны, эти истребители экспортировали в Чехию, Венгрию, ЮАР и Таиланд.



Из-за особенностей конструкции самолета – он, как и Eurofighter Typhoon спроектирован по схеме "утка", Gripen имеет повышенную маневровость, но из-за этого им сложнее управлять. Разработчики заявляют его как многоцелевой самолет – он может одновременно вести бой, наблюдать и делиться данными с другими самолетами. Его радиолокационная система может обнаруживать воздушные цели на расстоянии 120 километров, а наземные – на расстоянии 70 км.



Вооружение Gripen - авиационная пушка, также он может нести управляемые и неуправляемые авиабомбы и ракеты классов "воздух-земля" и "воздух-воздух".