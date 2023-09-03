Швеция объявила о предоставлении военной помощи Украине на $314 млн

15:42 15 августа Киев, Украина

Власти Швеции анонсировали предоставление 13-го пакета военной помощи Украине на сумму $314 млн. В пакет входят боеприпасы, запасные части для техники и другое оборудование.

"Правительство определилось с новым пакетом поддержки для Украины. Поддержка охватывает боеприпасы и запасные части для нескольких систем техники, которые Швеция передала Украине раньше", – говорится в сообщении.

Швеция также передает транспортные средства, аварийно-спасательные средства и оборудование для разминирования. Сейчас правительство получает разрешение на продажу в США ракет Rb 99 (AMRAAM), которые затем будут переданы в дар Украине.

"Общая стоимость 13 пакета поддержки составляет примерно 3,4 млрд шведских крон (около $314 млн. Пакет поддержки также включает компенсацию Вооруженным силам Швеции, например транспортных расходов и расходов на охрану", - добавили в правительстве).

Также отмечается, что после принятия этого пакета помощи Швеция предоставит Украине более 20 млрд. крон (свыше $1,8 млрд.) военной помощи с начала полномасштабного вторжения россии.