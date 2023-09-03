Швеция объявила о предоставлении военной помощи Украине на $314 млн

Власти Швеции анонсировали предоставление 13-го пакета военной помощи Украине на сумму $314 млн. В пакет входят боеприпасы, запасные части для техники и другое оборудование.
Швеция также передает транспортные средства, аварийно-спасательные средства и оборудование для разминирования. Сейчас правительство получает разрешение на продажу в США ракет Rb 99 (AMRAAM), которые затем будут переданы в дар Украине.
Также отмечается, что после принятия этого пакета помощи Швеция предоставит Украине более 20 млрд. крон (свыше $1,8 млрд.) военной помощи с начала полномасштабного вторжения россии.
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