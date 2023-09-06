Швеция не передаст Украине истребители Gripen из-за потребности в собственной обороне

16:00 21 августа Киев, Украина

Шведская сторона на данный момент не планирует передавать Украине истребителей Gripen, поскольку они нужны для собственной обороны.



Об этом сообщил премьер-министр Швеции, Ульф Кристерссон, передает The Guardian.



Премьер подчеркнул важность наличия истребителей Gripen для обеспечения безопасности своей страны.

"Мы направим все усилия на поддержку собственной авиации, но на данный момент нет планов о передаче шведских самолетов Украине", - отметил Кристерссон.

Тем не менее, он не исключил возможности передачи истребителей Украине в будущем.