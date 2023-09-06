Швеция не передаст Украине истребители Gripen из-за потребности в собственной обороне

Шведская сторона на данный момент не планирует передавать Украине истребителей Gripen, поскольку они нужны для собственной обороны.
Об этом сообщил премьер-министр Швеции, Ульф Кристерссон, передает The Guardian.
Премьер подчеркнул важность наличия истребителей Gripen для обеспечения безопасности своей страны.
Об этом сообщил премьер-министр Швеции, Ульф Кристерссон, передает The Guardian.
Премьер подчеркнул важность наличия истребителей Gripen для обеспечения безопасности своей страны.
Тем не менее, он не исключил возможности передачи истребителей Украине в будущем.
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