Швеция направит в Украину средства на восстановление разрушенных школ и больниц

Правительство Швеции предоставит Украине еще 600 миллионов шведских крон (более 55 млн евро).
Об этом сообщает SVT.
По словам министра сотрудничества в сфере развития Швеции Йохана Форсселла, эти средства будут направлены на восстановление разрушенных школ, больниц, инфраструктуры и сельского хозяйства.
Отмечается, что детали пакета помощи будут представлены на совместной донорской конференции в Париже.
Об этом сообщает SVT.
По словам министра сотрудничества в сфере развития Швеции Йохана Форсселла, эти средства будут направлены на восстановление разрушенных школ, больниц, инфраструктуры и сельского хозяйства.
Отмечается, что детали пакета помощи будут представлены на совместной донорской конференции в Париже.
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