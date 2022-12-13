Швеция направит в Украину средства на восстановление разрушенных школ и больниц

11:13 13 декабря Киев, Украина

Правительство Швеции предоставит Украине еще 600 миллионов шведских крон (более 55 млн евро).

Об этом сообщает SVT.

По словам министра сотрудничества в сфере развития Швеции Йохана Форсселла, эти средства будут направлены на восстановление разрушенных школ, больниц, инфраструктуры и сельского хозяйства.

Отмечается, что детали пакета помощи будут представлены на совместной донорской конференции в Париже.