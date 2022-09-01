Швеция хочет ограничить выдачу виз россиянам вместо полного запрета

14:20 22 августа Киев, Украина

Шведское правительство хотело бы ввести ограничения, а не прекратить выдачу виз россиянам. Об этом в интервью Шведскому радио заявил министр миграции Андерс Игеман.

«Я думаю, что полную остановку было бы трудно осуществить, это было бы неправильно. С другой стороны, строго ограничить, отменив, например, упрощенную процедуру получения визы, - это то, к чему мы, Эстония, Финляндия и другие стремились в ЕС»,- сказал он.

По его словам, полное прекращение выдачи виз россиянам может привести к ошибкам.

«Мы хотим, чтобы санкции, прежде всего, били по политической и экономической элите россии. Если ввести полный запрет на визы, это значит, что ни диссиденты, ни исследователи не могут приехать в ЕС», — считает Игеман.