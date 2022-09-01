Швеция хочет ограничить выдачу виз россиянам вместо полного запрета

Шведское правительство хотело бы ввести ограничения, а не прекратить выдачу виз россиянам. Об этом в интервью Шведскому радио заявил министр миграции Андерс Игеман.
По его словам, полное прекращение выдачи виз россиянам может привести к ошибкам.
С 18 августа Эстония прекратила выдавать шенгенские визы гражданам россии. В республику можно въехать только по визе, выданной другой страной ЕС. 9 августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что посещение Европы — это не право, а привилегия, и призвала к прекращению выдачи туристических виз россиянам. 28 июля Эстония прекратила выдачу гражданам россии временного вида на жительство (ВНЖ) и виз для обучения.
До этого шенгенские визы россиянам перестали оформлять Чехия, Латвия и Литва. Дания и Нидерланды прекратили выдавать краткосрочные визы. Финляндия заявила о том, что сократит выдачу туристических виз гражданам россии с 1 сентября в десять раз. При этом Германия выступила против запрета на выдачу виз гражданам россии. После решений и призывов некоторых стран представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер в очередной раз заявила, что Евросоюз не будет полностью прекращать выдачу шенгенских виз россиянам. Их продолжат выдавать по гуманитарным соображениям.
До этого шенгенские визы россиянам перестали оформлять Чехия, Латвия и Литва. Дания и Нидерланды прекратили выдавать краткосрочные визы. Финляндия заявила о том, что сократит выдачу туристических виз гражданам россии с 1 сентября в десять раз. При этом Германия выступила против запрета на выдачу виз гражданам россии. После решений и призывов некоторых стран представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер в очередной раз заявила, что Евросоюз не будет полностью прекращать выдачу шенгенских виз россиянам. Их продолжат выдавать по гуманитарным соображениям.
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