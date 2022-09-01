Швеция хочет ограничить выдачу виз россиянам вместо полного запрета

14:20 22 августа Киев, Украина

Шведское правительство хотело бы ввести ограничения, а не прекратить выдачу виз россиянам. Об этом в интервью Шведскому радио заявил министр миграции Андерс Игеман.
«Я думаю, что полную остановку было бы трудно осуществить, это было бы неправильно. С другой стороны, строго ограничить, отменив, например, упрощенную процедуру получения визы, - это то, к чему мы, Эстония, Финляндия и другие стремились в ЕС»,- сказал он.
По его словам, полное прекращение выдачи виз россиянам может привести к ошибкам.
«Мы хотим, чтобы санкции, прежде всего, били по политической и экономической элите россии. Если ввести полный запрет на визы, это значит, что ни диссиденты, ни исследователи не могут приехать в ЕС», — считает Игеман.
С 18 августа Эстония прекратила выдавать шенгенские визы гражданам россии. В республику можно въехать только по визе, выданной другой страной ЕС. 9 августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что посещение Европы — это не право, а привилегия, и призвала к прекращению выдачи туристических виз россиянам. 28 июля Эстония прекратила выдачу гражданам россии временного вида на жительство (ВНЖ) и виз для обучения.

До этого шенгенские визы россиянам перестали оформлять Чехия, Латвия и Литва. Дания и Нидерланды прекратили выдавать краткосрочные визы. Финляндия заявила о том, что сократит выдачу туристических виз гражданам россии с 1 сентября в десять раз. При этом Германия выступила против запрета на выдачу виз гражданам россии. После решений и призывов некоторых стран представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер в очередной раз заявила, что Евросоюз не будет полностью прекращать выдачу шенгенских виз россиянам. Их продолжат выдавать по гуманитарным соображениям.