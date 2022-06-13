Швеция для вступления в Альянс пошла на встречу Турции - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция предприняла важные шаги по удовлетворению требований Турции для одобрения заявки страны на вступление в Альянс.
Об этом он сказал, выступая на пресс-конференции с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерсон, сообщает The Guardian.
Об этом он сказал, выступая на пресс-конференции с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерсон, сообщает The Guardian.
Как известно, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отправился в Финляндию и Швецию для переговоров на фоне блокирования Турцией заявок этих стран на вступление.
Напомним, Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО в мае. Все 30 стран-членов должны дать согласие на вступление, но Турция угрожает наложить вето.
В то же время Финляндия отказалась выполнять условие Анкары для вступления в НАТО - выдавать Турции людей, которых турецкое правительство обвиняет в связях с террористами.
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