Штраф, тюрьма или исправительные работы. ВРУ зарегистрировала законопроект о возможных наказаниях за ложь в декларации

Штраф, тюрьма или исправительные работы. ВРУ зарегистрировала законопроект, который предполагает наличие наказания за предоставление неправдивой информации в декларации о доходах.
Текст проекта закона № 4460-д обнародован на сайте парламента.
Законопроект предлагает установить ответственность за недостоверное декларирование в зависимости от суммы, на которую реальные доходы чиновника отличаются от тех, что он внес в декларацию.
- Если разница составит от 218 900 грн до 1 094 000 грн, чиновника ждет административная ответственность;
- если разница составит от 1 094 000 грн до 8 756 000 грн, чиновника накажут штрафом в сумме от 42 500 грн до 51 000 грн или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, а также лишат права занимать определенные должности на срок до 3 лет;
- если разница будет больше 8 756 000 грн, наказанием станет штраф на сумму от 51 000 грн до 85 000 грн, или общественные работы на срок от 150 до 240 часов, или ограничением свободы на срок до 2 лет, а также виновного лишат права занимать определеные должности на срок до 3 лет;
- а если чиновник решит вообще не подавать декларацию, то либо заплатит штраф от 42 500 грн до 51 000 грн, либо отправится на общественные работы продолжительностью от 150 до 240 часов и также лишится права занимать определенные должности в течение 3 лет.
Авторы законопроекта предлагают, чтобы все дела о недостоверных декларациях расследовало НАБУ, а решения по ним выносил Высший антикоррупционный суд.
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