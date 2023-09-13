Шторм-Z: российские военные формируют подразделения из заключенных на Луганщине

09:09 13 сентября Киев, Украина

На северной части оккупированной территории Луганской области российские военные формируют подразделения под названием "Шторм-Z" в полевых лагерях, в основном, из числа заключенных.

Об этом заявил Роман Власенко, начальник Северодонецкой районной военной администрации (РВА), в эфире телеканала, 12 сентября.



Он конкретизировал, что такие формирования захватчики создают в Старобельском районе Луганской области, где заключенные проходят околонедельную подготовку. После этого их направляют на передовые позиции, где они используются в штурмах при поддержке механизированных подразделений регулярной армии.



Власенко подчеркнул, что эти заключенные набираются для участия в так называемых "мясных штурмах", что было характерно для действий главаря частной военной компании "Вагнер". Этот процесс включает в себя подготовку, привлечение авиации и последующее использование пехоты в атаках, прикрытых механизированными подразделениями вооруженных сил россии.



Также глава РВА отметил, что в настоящее время на оккупированной территории Луганской области захватчики не испытывают недостатка в боеприпасах.