Штаты рассматривают возможность передать Украине модифицированные современные БПЛА Gray Eagle

Американское военное руководство исследует возможность для передачи Украине модифицированных современных беспилотников Gray Eagle, у которых будут изъяты чувствительные технологии и компоненты.
Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщает CNN со ссылкой на двух чиновников в администрации и Конгрессе США.
Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщает CNN со ссылкой на двух чиновников в администрации и Конгрессе США.
В частности, рассматривается возможность внесения изменений в технические настройки и удаления отдельных компонентов.
Другой официальный представитель подтвердил, что в Армии США изучаются вопросы о возможности внесения таких изменений в конструкцию беспилотника, изготовленного компанией General Atomics, известного под кодовым названием MQ-1C Gray Eagle.
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