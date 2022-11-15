Штаты рассматривают возможность передать Украине модифицированные современные БПЛА Gray Eagle

08:39 15 ноября Киев, Украина





Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщает CNN со ссылкой на двух чиновников в администрации и Конгрессе Американское военное руководство исследует возможность для передачи Украине модифицированных современных беспилотников Gray Eagle, у которых будут изъяты чувствительные технологии и компоненты.Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщает CNN со ссылкой на двух чиновников в администрации и Конгрессе США

"Соединенные Штаты рассматривают, как можно модифицировать смертоносный дрон. Изменения, которые сделают менее опасными любые возможные потери этих дронов с их чувствительными технологиями, возможно, повысят вероятность того, что Украина получит их", - отметили чиновники.



В частности, рассматривается возможность внесения изменений в технические настройки и удаления отдельных компонентов.

"Однако эти вещи требуют времени и являются достаточно сложными", - отметил один из собеседников.

Другой официальный представитель подтвердил, что в Армии США изучаются вопросы о возможности внесения таких изменений в конструкцию беспилотника, изготовленного компанией General Atomics, известного под кодовым названием MQ-1C Gray Eagle.