Штаты рассматривают возможность передать Украине модифицированные современные БПЛА Gray Eagle

08:39 15 ноября Киев, Украина

Американское военное руководство исследует возможность для передачи Украине модифицированных современных беспилотников Gray Eagle, у которых будут изъяты чувствительные технологии и компоненты.

Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщает CNN со ссылкой на двух чиновников в администрации и Конгрессе США.
 
"Соединенные Штаты рассматривают, как можно модифицировать смертоносный дрон. Изменения, которые сделают менее опасными любые возможные потери этих дронов с их чувствительными технологиями, возможно, повысят вероятность того, что Украина получит их", - отметили чиновники.

В частности, рассматривается возможность внесения изменений в технические настройки и удаления отдельных компонентов.
 
"Однако эти вещи требуют времени и являются достаточно сложными", - отметил один из собеседников.
 
Другой официальный представитель подтвердил, что в Армии США изучаются вопросы о возможности внесения таких изменений в конструкцию беспилотника, изготовленного компанией General Atomics, известного под кодовым названием MQ-1C Gray Eagle.
 
"Когда речь идет о беспилотниках, это лучшее, что вы можете получить. Это действительно изысканные дроны", - отметил в этой связи директор программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований Сет Джонс.