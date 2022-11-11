Штаты планируют купить снаряды у Южной Кореи для поставки в Украину

11:32 11 ноября Киев, Украина

В рамках конфиденциальной договоренности с США Южная Корея впервые поставит вооружения, которые могут быть использованы украинскими силами для защиты от российского вторжения.

Как рассказали The Wall Street Journal американские чиновники, знакомые с условиями сделки, США приобретут 100 000 снарядов, которые будут поставлены Украине. Этого хватит на несколько недель интенсивных боев.



Речь идет о снарядах калибром 155 мм. США еще в мае начали поставлять Украине гаубицы M777 с цифровой системой управления огнем, в которых используются такие боеприпасы. Украинские военные сразу назвали эти гаубицы очень эффективными, они позволили сократить разрыв в боевой мощи с российскими войсками.



Но интенсивные боевые действия в Украине и активная военная помощь США привели к значительному сокращению боезапасов на американских складах.



Россия выпускает в общей сложности около 20 000 артиллерийских снарядов в день, Украина — от 4000 до 7000 снарядов, сказал NBC высокопоставленный американский военный.

«Украине будет необходимо значительное количество артиллерийских боеприпасов. Скорость их использования в этой войне очень высока», — добавил он.

Южная Корея ранее заявляла, что не будет поставлять Украине летальное оружие, то есть направленное на уничтожение живой силы противника. До сих пор, несмотря на просьбы Киева, поставки ограничивались бронежилетами, касками, одеялами и лекарствами (на общую сумму $3,5 млн).

«Мы предоставляем Украине гуманитарную помощь и оказываем мирную поддержку в знак солидарности с международным сообществом, но никогда — летальное оружие или что-то подобное», — заявил в октябре президент страны Юн Сок Ёль.

Отправка снарядов через США позволит Корее не нарушить свои публичные обещания и при этом помочь Вашингтону, который является ее главным союзником в противостоянии с КНДР, пишет WSJ. В последние месяцы напряженность на Корейском полуострове возросла, так как Северная Корея провела несколько испытаний крылатых и баллистических ракет.



Кроме того, Белый дом недавно заявил, что КНДР начала снабжать артиллерийскими снарядами Россию, поставки идут через третьи страны, в том числе на Ближнем Востоке и в Северной Африке.



Министры обороны Южной Кореи и США встречались в начале ноября и окончательно договорились о проведении сделки, пишет WSJ. Она поможет Вашингтону продолжать поставки Украине, не сокращая собственные запасы 155-мм снарядов, которые еще в августе упали до уровня, который начал вызывать беспокойство в Пентагоне. К текущему моменту ситуация с запасами сильно ухудшилась, сказали газете американские чиновники.



После публикации WSJ министерство обороны Южной Кореи выпустило заявление, сообщив, что местная компания действительно ведет переговоры с США о продаже 155-мм снарядов. Но позиция правительства относительно поставок летального оружия Украине не изменилась, говорится в заявлении: «Переговоры ведутся на условиях, что США будут конечным потребителем».



Летом Польша, которая ранее отправила Украине 240 танков Т-72 советского производства, подписала договор о закупке в Южной Корее танков, гаубиц, ракетных комплексов и истребителей на $5,8 млрд.