Штаты передали Украине энергооборудование на общую сумму 13 млн долларов

Соедененные Штаты направили в Украину первую партию оборудования для обеспечения нужд энергетической инфраструктуры на общую сумму $13 млн.
Об этом во вторник, 13 декабря, сообщает Reuters со ссылкой на неназванных официальных представителей США.
В помощь будут включены трансформаторы, переключающие блоки и кабели, необходимые для восстановления энергоснабжения, другое оборудование.
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что на этой неделе из Америки вылетят еще два самолета с таким оборудованием.
До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на конференции The Wall Street Journal WSJ CEO Summit, что страна работает с G7, Евросоюзом, Всемирным банком и Европейским банком реконструкции и развития для оказания Украине помощи в восстановлении энергетической инфраструктуры.
Об этом во вторник, 13 декабря, сообщает Reuters со ссылкой на неназванных официальных представителей США.
В помощь будут включены трансформаторы, переключающие блоки и кабели, необходимые для восстановления энергоснабжения, другое оборудование.
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что на этой неделе из Америки вылетят еще два самолета с таким оборудованием.
До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на конференции The Wall Street Journal WSJ CEO Summit, что страна работает с G7, Евросоюзом, Всемирным банком и Европейским банком реконструкции и развития для оказания Украине помощи в восстановлении энергетической инфраструктуры.
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