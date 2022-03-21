Штаб партии Кернеса: мэр Харькова переизбран на третий срок

19:21 27 октября Киев, Украина

Согласно данным параллельного подсчета голосов "Блок Кернеса - Успешный Харьков" , мэр Харькова переизбран на третий срок.

Геннадий Кернес до сих пор находится на лечении в немецкой клинике "Шарите". Последний раз его видели на публике 23 августа.



По подсчетам представителей политсилы, действующего мэра Харькова Геннадия Кернеса переизбрали на третий срок с результатом 60,1% голосов.



Ближайшим конкурентом Кернеса в день голосования оказался нардеп фракции ОПЗЖ Александр Фельдман, набравший 14,44%, а третье место занял глава Харьковской ОДА и кандидат от "Слуги народа" Алексей Кучер с 7,2%.



В партии сообщили и результаты голосования в Харьковский городской совет:

"Блок Кернеса - Успешный Харьков" - 37,98%;

ОПЗЖ - 20,9%;

"Европейская Солидарность" - 8,98%;

"Слуга народа" - 8,75%;

"Партия Шария" - 6,54%;

"Блок Светличной "Разом!" - 6,14%.

В Харьковский областной совет, по информации штаба партии Кернеса, проходят такие партии: