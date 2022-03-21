Штаб партии Кернеса: мэр Харькова переизбран на третий срок

19:21 27 октября Киев, Украина

Согласно данным параллельного подсчета голосов "Блок Кернеса - Успешный Харьков", мэр Харькова переизбран на третий срок. 
 
Геннадий Кернес до сих пор находится на лечении в немецкой клинике "Шарите". Последний раз его видели на публике 23 августа.

По подсчетам представителей политсилы, действующего мэра Харькова Геннадия Кернеса переизбрали на третий срок с результатом 60,1% голосов.

Ближайшим конкурентом Кернеса в день голосования оказался нардеп фракции ОПЗЖ Александр Фельдман, набравший 14,44%, а третье место занял глава Харьковской ОДА и кандидат от "Слуги народа" Алексей Кучер с 7,2%.

В партии сообщили и результаты голосования в Харьковский городской совет:
  • "Блок Кернеса - Успешный Харьков" - 37,98%;
  • ОПЗЖ - 20,9%;
  • "Европейская Солидарность" - 8,98%;
  • "Слуга народа" - 8,75%;
  • "Партия Шария" - 6,54%;
  • "Блок Светличной "Разом!" - 6,14%.
В Харьковский областной совет, по информации штаба партии Кернеса, проходят такие партии:
  • "Блок Кернеса - Успешный Харьков" - 34,77%;
  • ОПЗЖ - 21,32%;
  • "Слуга народа" - 12,66%;
  • "Блок Светличной "Разом!" - 12,15%;
  • "Европейская Солидарность" - 8,01%.