Штаб партии Кернеса: мэр Харькова переизбран на третий срок

Согласно данным параллельного подсчета голосов "Блок Кернеса - Успешный Харьков", мэр Харькова переизбран на третий срок.
Геннадий Кернес до сих пор находится на лечении в немецкой клинике "Шарите". Последний раз его видели на публике 23 августа.
По подсчетам представителей политсилы, действующего мэра Харькова Геннадия Кернеса переизбрали на третий срок с результатом 60,1% голосов.
Ближайшим конкурентом Кернеса в день голосования оказался нардеп фракции ОПЗЖ Александр Фельдман, набравший 14,44%, а третье место занял глава Харьковской ОДА и кандидат от "Слуги народа" Алексей Кучер с 7,2%.
В партии сообщили и результаты голосования в Харьковский городской совет:
- "Блок Кернеса - Успешный Харьков" - 37,98%;
- ОПЗЖ - 20,9%;
- "Европейская Солидарность" - 8,98%;
- "Слуга народа" - 8,75%;
- "Партия Шария" - 6,54%;
- "Блок Светличной "Разом!" - 6,14%.
В Харьковский областной совет, по информации штаба партии Кернеса, проходят такие партии:
- "Блок Кернеса - Успешный Харьков" - 34,77%;
- ОПЗЖ - 21,32%;
- "Слуга народа" - 12,66%;
- "Блок Светличной "Разом!" - 12,15%;
- "Европейская Солидарность" - 8,01%.
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