"Шпионаж" в пользу Украины: оккупанты в Крыму осудили политзаключенного Яцкина

15:05 21 Май Киев, Украина

Подконтрольный российской оккупационной власти «Верховный суд Крыма» вынес незаконный приговор еще одному украинцу.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что так называемый "Верховный суд Крыма" приговорил гражданина Украины Ивана Яцкина к 11 годам лишения свободы за якобы сбор и передачу Украине информации, составляющей государственную тайну России.

Об этом она написала в своем Telegram-канале.

"Сегодня в очередной раз подконтрольный российской оккупационной власти так называемый "Верховный суд Крыма" вынес незаконный приговор гражданину Украины Ивану Яцкину по сфабрикованному уголовному делу за якобы "сбор и передачу Украине информации, составляющей государственную тайну России". Ивана Яцкина приговорили к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, и после окончания срока к 1 году ограничения свободы административного надзора", - написала Денисова.

Также она отметила, что этот приговор является демонстрацией системных политических репрессий оккупационных властей в отношении граждан Украины, которые свободно выражают проукраинскую позицию в оккупированном Крыму.



Кроме этого, она призывала международное сообщество отреагировать на незаконное судилище и усилить давление на РФ для защиты прав граждан, оставшихся проживать на территории временно оккупированного Крыма.