"Шпионаж" в пользу Украины: оккупанты в Крыму осудили политзаключенного Яцкина

Подконтрольный российской оккупационной власти «Верховный суд Крыма» вынес незаконный приговор еще одному украинцу.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что так называемый "Верховный суд Крыма" приговорил гражданина Украины Ивана Яцкина к 11 годам лишения свободы за якобы сбор и передачу Украине информации, составляющей государственную тайну России.
Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Также она отметила, что этот приговор является демонстрацией системных политических репрессий оккупационных властей в отношении граждан Украины, которые свободно выражают проукраинскую позицию в оккупированном Крыму.
Кроме этого, она призывала международное сообщество отреагировать на незаконное судилище и усилить давление на РФ для защиты прав граждан, оставшихся проживать на территории временно оккупированного Крыма.
Кроме этого, она призывала международное сообщество отреагировать на незаконное судилище и усилить давление на РФ для защиты прав граждан, оставшихся проживать на территории временно оккупированного Крыма.
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