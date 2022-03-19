Шотландия и Уэльс готовы разместить 4 тысячи украинских беженцев

07:08 19 марта Киев, Украина

Правительства Шотландии и Уэльса готовы принять четыре тысячи беженцев из Украины в рамках программы «Homes for Ukraine».

Об этом говорится в совместном заявлении правительств Шотландии и Уэльса.



Программа «Homes for Ukraine» предусматривает, что беженцы могут договориться о размещении с физическими или юридическими лицами, но Великобритания не участвует в процессе.



Однако страны сами инициировали государственную помощь для украинцев, договорившись, что Шотландия примет 3 тысячи мигрантов, а Уэльс – тысячу.



По последним оценкам агентства ООН по миграции, около 6,5 миллиона украинцев стали внутренними переселенцами и 3,2 миллиона человек выехали за границу из-за войны России.