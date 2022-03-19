Шотландия и Уэльс готовы разместить 4 тысячи украинских беженцев

Правительства Шотландии и Уэльса готовы принять четыре тысячи беженцев из Украины в рамках программы «Homes for Ukraine».
Об этом говорится в совместном заявлении правительств Шотландии и Уэльса.
Программа «Homes for Ukraine» предусматривает, что беженцы могут договориться о размещении с физическими или юридическими лицами, но Великобритания не участвует в процессе.
Однако страны сами инициировали государственную помощь для украинцев, договорившись, что Шотландия примет 3 тысячи мигрантов, а Уэльс – тысячу.
По последним оценкам агентства ООН по миграции, около 6,5 миллиона украинцев стали внутренними переселенцами и 3,2 миллиона человек выехали за границу из-за войны России.
Программа «Homes for Ukraine» предусматривает, что беженцы могут договориться о размещении с физическими или юридическими лицами, но Великобритания не участвует в процессе.
Однако страны сами инициировали государственную помощь для украинцев, договорившись, что Шотландия примет 3 тысячи мигрантов, а Уэльс – тысячу.
По последним оценкам агентства ООН по миграции, около 6,5 миллиона украинцев стали внутренними переселенцами и 3,2 миллиона человек выехали за границу из-за войны России.
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