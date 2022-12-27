Шольца раскритиковали в вопросе поставок вооружений Украине

08:10 27 декабря Киев, Украина





Отвечая на вопрос о необходимости планировать поставки на несколько месяцев вперед, Штрак-Циммерман назвала такой подход верным. Глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман осудила канцлера ФРГ Олафа Шольца в вопросе поставок техники Украине, призвав к долгосрочному и превентивному планированию военной помощи Киеву. Об этом она заявила в интервью изданиям RND, опубликованном во вторник, 27 декабря.Отвечая на вопрос о необходимости планировать поставки на несколько месяцев вперед, Штрак-Циммерман назвала такой подход верным.

"Это был бы правильный шаг, и мы должны делать это в тесном сотрудничестве с украинской армией и партнерами по НАТО. Россия не перестанет терроризировать Украину. Германия должна разработать сценарий со своими партнерами относительно продолжения поддержки в ближайшие месяцы", - подчеркнула она, призвав не просто реагировать на ситуацию. "Оружие должно доставляться превентивно туда, где уже возникают узкие места", - заявила Штрак-Циммерман.

По ее словам, у Германии нет стратегии.

"Это проблема. Всегда откликаться на украинские призывы о помощи - это не долгосрочная стратегия", - заключила она.

Отказ Германии поставлять Украине боевые танки "не только непонятен, но и тревожно недальновиден", заявила Штрак-Циммерман.

"Я так устала от оправданий, почему мы не можем поставить танки. Особенно, когда слышу, что эти поставки означали бы особую провокацию россии. Мы успешно поставили самоходные гаубицы, зенитные установки, артиллерийские системы и высокоэффективные зенитные комплексы, чтобы спасти тысячи жизней. Поставка танков сейчас была бы важным дополнением для оттеснения российских сил", - заявила она.