Шольц выступил против запрета на выдачу виз ЕС для граждан россии

На фоне дискуссий в ЕС по поводу запрета выдачи виз для граждан россии канцлер Германии Олаф Шольц не поддерживает эту идею.
Об этом он сказал в рамках ежегодной пресс-конференции канцлера Германии, сообщает Tagesspiegel .
Канцлер считает, что это война российского президента владимира путина, а не россиян.
Об этом он сказал в рамках ежегодной пресс-конференции канцлера Германии, сообщает Tagesspiegel .
Канцлер считает, что это война российского президента владимира путина, а не россиян.
По его словам, ЕС уже принял решение о персональных санкциях против людей из центров принятия решений в москве.
Он не считает оправданным введение карательных мер против всех россиян. По его оценке, такой запрет ослабил бы эффективность санкций, “если бы они были направлены против всех, включая невиновных” .
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не согласился с таким заявлением Шольца.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии