Шольц выступил против запрета на выдачу виз ЕС для граждан россии

09:01 12 августа Киев, Украина





Об этом он сказал в рамках ежегодной пресс-конференции канцлера Германии, сообщает Tagesspiegel .



Канцлер считает, что это война российского президента владимира путина, а не россиян. На фоне дискуссий в ЕС по поводу запрета выдачи виз для граждан россии канцлер Германии Олаф Шольц не поддерживает эту идею.Об этом он сказал в рамках ежегодной пресс-конференции канцлера Германии, сообщает Tagesspiegel .Канцлер считает, что это война российского президента владимира путина, а не россиян.

“Это война путина. И потому мне трудно согласиться с этой идеей", – сказал он.

По его словам, ЕС уже принял решение о персональных санкциях против людей из центров принятия решений в москве.

"Мы будем продолжать это", - добавил Шольц.

Он не считает оправданным введение карательных мер против всех россиян. По его оценке, такой запрет ослабил бы эффективность санкций, “если бы они были направлены против всех, включая невиновных” .



Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не согласился с таким заявлением Шольца.