Шольц выступил против запрета на выдачу виз ЕС для граждан россии

09:01 12 августа Киев, Украина

На фоне дискуссий в ЕС по поводу запрета выдачи виз для граждан россии канцлер Германии Олаф Шольц не поддерживает эту идею.

Об этом он сказал в рамках ежегодной пресс-конференции канцлера Германии, сообщает Tagesspiegel .

Канцлер считает, что это война российского президента владимира путина, а не россиян.
“Это война путина. И потому мне трудно согласиться с этой идеей", – сказал он.
По его словам, ЕС уже принял решение о персональных санкциях против людей из центров принятия решений в москве.
"Мы будем продолжать это", - добавил Шольц.
Он не считает оправданным введение карательных мер против всех россиян. По его оценке, такой запрет ослабил бы эффективность санкций, “если бы они были направлены против всех, включая невиновных” .

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не согласился с таким заявлением Шольца.
“Не путин, а реальные русские солдаты пришли из россии, чтобы убивать, пытать и уничтожать. россияне преимущественно поддерживают войну, болеют ракетными ударами по украинским городам и убийствами украинцев. Пусть тогда российские туристы наслаждаются россией”, – написал глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба на своей твиттер-странице .