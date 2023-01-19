Шольц выдвинул США условие для передачи танков Украине

09:20 19 января Киев, Украина

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин передаст Украине танки Leopard 2, если США примут решение о поставках Киеву танков Abrams. В Белом доме заявили, что каждая страна должна принимать собственное решение о помощи Украине.

Об этом пишет Süddeutsche Zeitung.



Отмечается, что Шольц всегда подчеркивал, что Германия не будет оказывать помощь сама, когда речь идет о военной поддержке Украины. Остается непонятным, произойдет ли это до встречи поклонников Украины в Рамштайне 20 января, пишет издание.

"Очевидно, США требуют от канцлера не только разрешить другим странам снабжать боевые танки Leopard 2, если Германия будет участвовать в таких поставках, но и сами будут поставлять определенное количество танков", – говорится в материале.

Süddeutsche Zeitung пишет, что производственная компания Krauss-Maffei Wegmann на сегодняшний день изготовила около 3600 основных боевых танков Leopard 2 и поставила их во многие страны. Поскольку модель производится в Германии, федеральное правительство должно согласовывать каждую поставку в другую страну.



Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге заявила, что Каждая страна должна принимать собственное решение о помощи Украине.



Она отметила, что США находятся в постоянной коммуникации с Украиной и будут продолжать предоставлять ей все необходимое для защиты от российской агрессии.

"Когда дело идет о других странах, то президент (Джо Байден, – ред.) считает, что каждая страна должна принимать свое собственное суверенное решение относительно того, какую безопасность и какие виды оборудования они готовы предоставить Украине", — сказала спикер Белого дома.

По словам Жан-Пьер, США приветствуют решение Германии о передаче Украине БМП и батареи ЗРК и решении Великобритании о предоставлении Украине танков Challenger. .