Шольц выдвинул США условие для передачи танков Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин передаст Украине танки Leopard 2, если США примут решение о поставках Киеву танков Abrams. В Белом доме заявили, что каждая страна должна принимать собственное решение о помощи Украине.
Об этом пишет Süddeutsche Zeitung.
Отмечается, что Шольц всегда подчеркивал, что Германия не будет оказывать помощь сама, когда речь идет о военной поддержке Украины. Остается непонятным, произойдет ли это до встречи поклонников Украины в Рамштайне 20 января, пишет издание.
Отмечается, что Шольц всегда подчеркивал, что Германия не будет оказывать помощь сама, когда речь идет о военной поддержке Украины. Остается непонятным, произойдет ли это до встречи поклонников Украины в Рамштайне 20 января, пишет издание.
Süddeutsche Zeitung пишет, что производственная компания Krauss-Maffei Wegmann на сегодняшний день изготовила около 3600 основных боевых танков Leopard 2 и поставила их во многие страны. Поскольку модель производится в Германии, федеральное правительство должно согласовывать каждую поставку в другую страну.
Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге заявила, что Каждая страна должна принимать собственное решение о помощи Украине.
Она отметила, что США находятся в постоянной коммуникации с Украиной и будут продолжать предоставлять ей все необходимое для защиты от российской агрессии.
По словам Жан-Пьер, США приветствуют решение Германии о передаче Украине БМП и батареи ЗРК и решении Великобритании о предоставлении Украине танков Challenger. .
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии