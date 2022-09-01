Шольц восхитился украинскими бойцами и пообещал дальнейшую военную помощь

20:17 25 августа Киев, Украина

Немецкий канцлер Олаф Шольц посетил военную базу Путлос, где военнослужащие ВСУ обучаются управлению самоходными зенитными установками Gepard.

На встрече он отметил, что Германия намерена помочь «обеспечить солдатам ВСУ оптимальную поддержку, в которой они нуждаются».

Об этом сообщили местные СМИ.



Шольц пообещал, что Германия и дальше будет передавать Киеву тяжелое вооружение. Он, в частности, назвал самоходные гаубицы, реактивные системы залпового огня и систему противовоздушной обороны IRIS-Т, способную обеспечить защиту воздушного пространства целого города.

Кроме того, немецкий лидер выразил свое восхищение украинскими солдатами за их мужество и поблагодарил тренеров

Бундесвера за подготовку ВСУ.

Шольц не обошел вниманием и самые самоходные зенитные установки Gepard и был поражен их возможностями. Как пишет AFP, канцлер увидел, насколько они эффективны и действенны при организации обороны против атак с воздуха.