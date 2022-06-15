Шольц передумал национализировать немецкую дочку «Газпрома», чтобы не злить путина

Из-за опасений «разозлить» президента рф владимира путина, а также возможной эскалации противостояния по поводу импорта российского газа, канцлер Германии Олаф Шольц передумал национализировать немецкую дочку "Газпрома".
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По словам собеседников агентства, министр экономики страны Роберт Хабек настаивал на полной национализации компании, чтобы способствовать перезапуску Gazprom Germaniа.
По словам собеседников агентства, министр экономики страны Роберт Хабек настаивал на полной национализации компании, чтобы способствовать перезапуску Gazprom Germaniа.
Отмечается, что Шольц "был обеспокоен" тем, что подобный шаг может привести к эскалации противостояния в том, что касается импорта российского газа.
Чтобы спасти финансовое положение Gazprom Germania, правительство Германии намерено выделить до 10 миллиардов евро.
Заем предназначен для стабилизации финансов Gazprom Germania и обеспечения безопасности поставок после того, как россия ограничила поставки газа.
Чтобы спасти финансовое положение Gazprom Germania, правительство Германии намерено выделить до 10 миллиардов евро.
Заем предназначен для стабилизации финансов Gazprom Germania и обеспечения безопасности поставок после того, как россия ограничила поставки газа.
Gazprom Germania GmbH была ключевой компанией по поставкам газа в Германии. Она управляла критически важной энергетической инфраструктурой в ФРГ. Сферы бизнеса GPG включали торговлю энергией, транспортировку газа и эксплуатацию газохранилищ. Газоснабжение многочисленных коммунальных предприятий Германии косвенно зависит от GPG.
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