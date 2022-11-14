Шольц осудил российского агрессора за отказ приехать на G20

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал лидера кремлевского режима за отказ явится лично на встречу глав государств и правительств стран G20 на Бали.
Об этом пишет Spiegel.
Об этом пишет Spiegel.
По словам канцлера, отсутствие путина не помешает другим странам критиковать агрессивную войну россии и призывать россию вывести войска из Украины и создать условия для переговоров о мире.
Как известно, россию на саммите G20 будет представлять министр иностранных дел сергей лавров.
Как известно, россию на саммите G20 будет представлять министр иностранных дел сергей лавров.
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