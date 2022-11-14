Шольц осудил российского агрессора за отказ приехать на G20

10:49 14 ноября Киев, Украина





Об этом пишет Spiegel. Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал лидера кремлевского режима за отказ явится лично на встречу глав государств и правительств стран G20 на Бали.Об этом пишет Spiegel.

"Было бы хорошо, если бы президент путин поехал на саммит G20", — сказал Шольц в воскресенье в столице Вьетнама Ханое.

"Но тогда ему пришлось бы столкнуться со всеми вопросами и всей критикой, которая была сформулирована многими странами мира. Наверное, поэтому его здесь нет", - добавил он.

По словам канцлера, отсутствие путина не помешает другим странам критиковать агрессивную войну россии и призывать россию вывести войска из Украины и создать условия для переговоров о мире.



Как известно, россию на саммите G20 будет представлять министр иностранных дел сергей лавров.